كيفية معرفة سماعة ابل الاصلية والتاكد من جودتها ، وهي من أشهر أنواع السماعات التي تمكنت من التغطية الأسواق بالكامل على الأنواع الاخرى من السماعات وتحقيق معدل مبيعات مرتفع ، تعد سماعات آبل من بين السماعات الشهيرة لجودة تصنيعها وسعتها العالية ، وتتميز هذه السماعات بالعديد من التقنيات الحديثة ، ولكن هناك العديد من الشركات التي تصنع تقليديًا سماعات Apple ، مما يجعل من الصعب تمييزها عن الأصلية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

معلومات سماعة أبل

تُعرف باسم AirPods، وهي سماعات أذن لاسلكية صنعتها Apple في عام 2016. لا يأتي هذا النوع من سماعات الرأس مع هواتف iPhone، ولكنه يأتي ويُباع بشكل منفصل، وقد يعتمد هذا النوع من سماعات الرأس على منفذ 3.5 ملم للشحن. حول الأجهزة المتوافقة مع سماعات الرأس هذه، فهي جميعًا أجهزة iPhone وأجهزة iOS 10 وأجهزة iPad. قد تتميز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص يعمل على تحسين جودة المكالمات الهاتفية وتحسين جودة الصوت ووضوحه ؛ كما أنه يساهم في توفير الطاقة ولا يستنزف البطارية بشكل كبير.

كيف اعرف سماعة ابل الاصلية

منذ أن أطلقت شركة آبل سماعاتها الجديدة، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا وحققت شهرة كبيرة في السوق بسبب مزاياها المتعددة، لذلك قامت العديد من الشركات بتقليد هذه السماعات حتى أصبح من الصعب التمييز بين السماعات الأصلية والمقلدة، لذلك في ما يلي سوف نتعرف على بعض الطرق التي تساهم في التمييز بين سماعات الرأس الأصلية والمقلدة

صندوق سماعة الرأس

صندوق السماعات هو إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تمييز السماعة الأصلية عن المقلدة، خاصة وأن شركة Apple هي إحدى الشركات الدقيقة التي وضعت بعض الإشارات التي يمكن من خلالها التعرف على السماعة الأصلية. عادة ما يحتوي صندوق سماعة الرأس الأصلي على صورة AirPods في الأعلى، وكذلك على جانبي كلمة AirPods، وفي الأسفل يوجد شعار Apple وبعض المعلومات عن سماعة الرأس، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي لسماعة الرأس .

حالة الشحن

تحتوي حافظة الشحن على بعض التي توضح ما إذا كانت سماعة الرأس أصلية أم لا، خاصة منفذ الشحن، حيث أن منفذ سماعة الرأس الأصلي هو منفذ Lightning، وفتحة حافظة الشحن في سماعة الرأس المقلدة وهي رفيعة جدًا ويصعب تفريغها. مفتوحة، بينما سماعة الرأس الأصلية أقوى وتفتح بسهولة.

تصميم سماعة الرأس

يساعد تصميم شكل السماعة في الكشف عن السماعة الأصلية من التزييف، حيث أن السماعة الأصلية بها طرف فضي اللون يقع أسفل السماعة، وتحديداً عند الميكروفون. أما بالنسبة للسماعات المقلدة، فهي موجودة في الجزء السفلي من السماعة، طرف أبيض، ولا تحتوي على أي ثقوب مثل السماعة الأصلية، وتجدر الإشارة إلى أن السماعة الأصلية تحتوي على فتحتين صغيرتين، قد يكون أحدهما موجودًا. من الخارج والداخل الآخر، بينما في السماعة المزيفة لا توجد مثل هذه الثقوب، وحتى لو تم العثور عليها، فإنها لا تعمل.

كيف أفرق بين سماعة Apple Pro الأصلية والتقليد

يمكن التفريق بين سماعة Apple Pro والسماعة المزيفة بعدة طرق، لكن أسهل طريقة هي اتباع الخطوات التالية

اذهب إلى قائمة الإعدادات في الهاتف.

اعثر على معلومات على الهاتف.

بعد ذلك ابحث عن سماعة الرأس وقم بالضغط على عنصر سماعة الرأس.

إذا تم عرض جميع المعلومات حول سماعة الرأس مثل الإصدار والرقم التسلسلي، فإن هذه السماعة أصلية وإذا لم يظهر أي شيء، فإن سماعة الرأس مزيفة.

كيف اعرف الفرق بين الجيل الثاني والثالث من سماعات ابل

تحرص شركة Apple دائمًا على إصدار أهم التحديثات من أجهزتها، وقد أصدرت تحديثًا جديدًا للجيل الثالث AirPods في عام 2022، وفيما يلي سنتعرف على الفرق بين الجيل الثاني والجيل الثالث من سماعات الرأس

تحديد سماعات الجيل الثاني سماعات الجيل الثالث البطارية (الاستماع) خمس ساعات ست ساعات بطارية (تتحدث) ثلاث ساعات أربع ساعات نسخة بلوتوث 5.0 5.0 يعمل مع موصل Lanting يعمل مع موصل Lightning إلى USB-C نظام iOS iOS 12.2 وما فوق مع iOS 15 أو أحدث الانزلاق H1. رقاقة H1. رقاقة توظيف الضغط على سماعة الرأس أو حسب الصوت الضغط على سماعة الرأس أو حسب الصوت

تحقق من سماعة Apple عن طريق الرقم التسلسلي

يعد الرقم التسلسلي لسماعات آبل من الأشياء التي تساعد على اكتشاف سماعات الرأس الأصلية من المقلدة، ويمكن التحقق من الرقم التسلسلي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى إعدادات الهاتف.

بحث بلوتوث.

سيتم العثور على كلمة “AirPods” مباشرة في القائمة.

يجب عليك النقر فوق عنصر مزيد من المعلومات بجوار كلمة “AirPods”، وسترى الرقم التسلسلي.

كم سعر سماعة آبل

تشتهر سماعات آبل بتكلفتها العالية جدًا مقارنة بأنواع سماعات الرأس الأخرى، لكن ما يميز هذه السماعات أنها تدوم لفترات طويلة، وتتمتع بعمر طويل، وتحتوي على العديد من الميزات التي جعلتها أفضل سماعات الهواتف الذكية على الإطلاق، وبالنسبة لسعر سماعات Apple فهي كالتالي

يبلغ سعر سماعات AirPods3 179 دولارًا.

يبلغ سعر سماعات AirPods2 159 دولارًا.

تعرفنا في النهاية لمقالنا هذا على كيفية معرفة سماعة ابل الاصلية والتاكد من جودتها ، وطرق التعرف على سماعة Apple الأصلية والتأكد من الجودة الخاصة بها ، وبالإضافة إلى امكانية التمييز بين السماعة الأصلية والمزيفة ، كما أوضحنا سعر سماعة ابل.