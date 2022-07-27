كيفية معرفة نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على كيفية معرفة نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1444، وهو من أهم الامور التي تسائل المعلمين حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

نتائج الطلاب منصة مدرستي

حرصت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر منصة مدرستي، من أبرزها خدمة الاستعلام عن النتائج حتى يتمكن الطلاب من التحقق من مستوى تحصيلهم الأكاديمي.

كيف أرى نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1444

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب لعام 1444 هـ من منصة مدرستي على النحو التالي

انتقل إلى النظام الأساسي لمدرستي “” مباشرةً.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب.

أكمل الخطوات في حساب الطالب.

انقر فوق التقويم من القائمة الرئيسية اليمنى.

ابحث عن إشعارات الأحداث للفترة التي يدرسها الطالب.

انقر فوق حدث الإخطار ثم انقر فوق مستند النتائج.

انتظر حتى يتم تحميل المستند ثم اعرض نتيجة الطالب.

شهادة النتائج في منصة مدرستي 1444

يمكننا تنزيل شهادة النتائج من منصة مدرستي للعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب على “مدرستي” مباشرة.

انقر فوق التقويم الأكاديمي، ثم انقر فوق إشعار النتائج من التقويم.

انقر على مستند النتائج بعد ة التفاصيل.

انقر بزر الماوس الأيمن داخل المستند وانقر فوق حفظ باسم.

اختر الدورة المناسبة لحفظ الشهادة، ثم اضغط على زر الحفظ.

كيف أرى نتيجة الطالب في نظام نور 1444

يفضل العديد من الطلاب الاستفسار عن نتائجهم في المدارس السعودية لعام 1444 هـ من خلال نظام نور بدلاً من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، وفيما يلي خطوات عرض النتائج من خلال نور.

كيفية استخراج نتائج الطلاب من حساب الطالب في نظام نور 1444

يستخرج الطالب نتائجه لعام 1444 هـ عن طريق نور على النحو التالي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

اكتب اسم المستخدم، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل الرمز الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق التقارير من الواجهة.

اختيار الإشعار الأكاديمي من التقارير الأخرى.

عرض نتائج الطلاب المتاحة.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من حساب ولي الأمر في نظام نور 1444

يمكن استخراج نتيجة الطالب من حساب ولي الأمر في نظام نور لعام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى منصة “نور” مباشرة.

أكمل خطوات تسجيل الدخول.

انقر فوق إعلام بنتيجة الطالب.

اختر فصل دراسي من القائمة المنسدلة.

انقر على زر البحث الأخضر.

عرض نتيجة الطالب المتاحة.

استخراج نتائج الطالب بنظام نور عند نسيان كلمة المرور 1444

يتم استخراج نتائج الطلاب لعام 1444 هـ من حساب الطالب على نظام نور عند نسيان كلمة المرور على النحو التالي

قم بزيارة منصة نور التعليمية “” مباشرة.

انقر فوق خيار “نسيت كلمة المرور”.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص لذلك.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من تغيير كلمة المرور.

سجل الدخول بكلمة المرور الجديدة.

انقر فوق التقارير، ثم انقر فوق تقارير أخرى.

انقر على الإشعار الأكاديمي ثم شاهد النتيجة.

كيف أرى نتائج الطلاب برقم الهوية 1444

فيما يلي خطوات استخراج نتائج الطلاب برقم المعرف 1444 هـ

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

اضغط لتسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

أدخل رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور لمنصة أبشر في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق تسجيل الدخول ثم تحقق.

انقر فوق التقارير، ثم انقر فوق تقارير أخرى.

انقر فوق الملاحظة الأكاديمية لعرض النتائج.

رابط منصة نتائج مدرستي madrasati.sa

يمكننا الذهاب إلى منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية عبر الرابط “” مباشرة لتسجيل الدخول إلى حساب الطالب، ثم الذهاب إلى التقويم والاستفسار عن نتائج الطلاب في التعليم العام.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط منصة نتائج مدرستي madrasati.sa ، و كيفية معرفة نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1444 ، و استخراج نتائج الطالب بنظام نور و شهادة النتائج في منصة مدرستي ،