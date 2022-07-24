كيفية معرفة نسبتي الموزونة من المعدل التراكمي

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ما هي النسبة المرجحة

النسبة المرجحة هي نسبة النجاح التي يجب أن يحصل عليها الطالب الذي تقدم في المرحلة الثانوية، حتى يتم السماح للناجحين بالتقدم إلى الجامعة. نشير إلى أن النسبة المرجحة تختلف من جامعة إلى أخرى حسب الاختصاصات في الجامعة سواء كانت إدارية أو إنسانية أو علمية، حيث تختلف كل جامعة في النسبة المرجحة عن باقي الجامعات الأخرى.

كيف يمكنني معرفة النسبة المئوية الخاصة بي من المتوسط ​​التراكمي

يمكن للطالب معرفة نسبة المعدل التراكمي من خلال توافر المتطلبات التالية

الحصول على معدل تراكمي للمدرسة الثانوية.

نوع التخصص (علمي أو أدبي).

معرفة اختبار القدرات العامة.

اختبار المعرفة بالإنجاز.

كيف أعرف النسبة المئوية الموزونة الخاصة بي من المتوسط ​​التراكمي

يمكنك معرفة النسبة المرجحة من المتوسط ​​التراكمي بالذهاب إلى الموقع لحساب النسبة المئوية الموزونة، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

الدخول إلى موقع حساب النسبة الموزونة.

كتابة المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية.

اكتب درجة القدرة العامة.

كتابة درجة الاختبار التحصيلي.

التحقق من معايير الجامعة وكتابة النسبة المئوية لكل منها حسب الجامعة.

النقر على خيار “حساب” حتى تظهر نتيجة الطالب.

كيفية حساب المعدل التراكمي 5

يتم احتساب المعدل التراكمي على أنه المعيار الذي يحدد قيمة المعدل، وهو ما بين 1 و 5، بينما توجد بعض الكليات التي تحسب المعدل التراكمي كنسبة مئوية، والمعدل التراكمي بغض النظر عما إذا كانت أرقامًا أو النسبة المئوية، هي المعيار الذي يحدد مستوى الطالب خلال سنوات الدراسة، ويمكن حساب المعدل الفصلي للطالب وتحديد عدد الساعات الدراسية في كل فصل دراسي، ويحسب المعدل التراكمي من 5 وفق الآتي

نتيجة ضرب عدد ساعات الفصل لجميع مقررات الفصل في المعدل الفصلي للطالب.

مجموع الضرب السابق للفئات المختلفة التي قدمها الطالب.

نتيجة مجموع الساعات الدراسية للطالب في جميع المقررات والفصول الدراسية.

يتم قسمة العدد الناتج على جميع نواتج عملية الضرب من خلال العدد الناتج لإجمالي عدد ساعات الدراسة للطالب في الفصول المختلفة.

يمثل الرقم الناتج المتوسط ​​التراكمي على شكل نسبة مئوية، ويتم تحويل النتيجة إلى رقم بضرب النتيجة في الرقم 5 ثم قسمة الرقم 100.

حساب النسبة المرجحة بدون انجازي

من الممكن حساب النسبة المرجحة دون تحصيلي أو ما يعرف باختبار المعادلة للطلاب بناء على الأقسام التي لا تتطلب اختبار تحصيلي ويتم ذلك بسهولة حيث أن معظم الجامعات في المملكة العربية السعودية تعتمد في تخصصهم 50٪ لشهادة الثانوية العامة و 50٪ لاختبار القدرات ويتم الحساب على النحو التالي

نتيجة ضرب المعدل التراكمي للثانوية × 50٪.

نتيجة ضرب درجة اختبار القدرات العامة بنسبة 50٪.

يتم جمع النتيجة للنسبتين ؛ وبذلك يحصل الطالب على النسبة المثقلة بدون تحصيلي (النسبة المعادلة).

الفرق بين المعدل الفصلي والمعدل الجامعي

المعدل الفصلي التراكمي هو المعدل الذي يتم من خلاله احتساب المواد الأكاديمية للطالب ضمن الاختبارات التي يقدمها الطالب في فصل دراسي واحد، وهذا المعدل يوضح مستوى الطالب خلال فصل دراسي واحد فقط. يتم احتساب هذا المعدل باحتساب ساعات الدراسة وحساب الدرجة التي حصل عليها الطالب في كل مادة.

حساب المعدل التراكمي للمدرسة الثانوية

يختلف حساب المعدل التراكمي في مقررات الثانوية العامة عن حساب المعدل التراكمي في الثانوية العامة حسب نظام الفصل الدراسي، حيث تعتمد النسبة على المقررات التي درسها الطالب خلال الفصل، بالإضافة إلى عدد الفصول التي اجتازها الطالب، ويتم احتساب المعدل التراكمي بحساب المقررات التي درسها الطالب في كل فصل دراسي حتى يتم احتساب النسبة، ثم يتم جمع المعدلات لكل فصل دراسي على حدة وتقسيمها على أساس عدد الفصول، وعند دراسة الطالب ستة فصول دراسية، يتم جمع المعدلات لكل فصل من هذه الفصول وقسمتها على المجموع الذي حصل عليه الطالب، وبذلك يُعرف مجموع الدرجات.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية معرفة نسبتي الموزونة من المعدل التراكمي ، و حساب المعدل التراكمي للمدرسة الثانوية ، و الفرق بين المعدل الفصلي والمعدل الجامعي ، و كيف يمكنني معرفة النسبة المئوية الخاصة بي من المتوسط ​​التراكمي .