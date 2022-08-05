كيفية معرفة وزني بالجوال بطريقة صحيحة ومجربة ، يعتبر متابعة الوزن الخاص بالجسم من الأمور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص عبر العالم ، كون أن زيادة الوزن تؤدي في المستقبل الى الاصابة والأمراض وتجنب الفتيات للرجال المصابين بالسمنة مقارنة بالرياضين والعكس كذلك ، ولا يوجد لدى الكثير من الناس ميزان في منازلهم، مما يجعل من الصعب معرفة وزنهم، تابعوا معنا .

كيف اعرف وزني

يتساءل الكثير من الناس عن كيفية معرفة الوزن من خلال الهاتف المحمول فقط بدون ميزان، ولكن في الحقيقة لا توجد طريقة لمعرفة الوزن بدون ميزان على الهاتف المحمول، ولكن هناك بعض البرامج التي يمكنها تتبع وزن المستخدم من خلال أخذ عدة قياسات لفترة زمنية توقع الوزن أو إعطاء متوسط ​​قريب للوزن الحالي للمستخدم بناءً على ما تم إدخاله، ومن أفضلها google fit.

اكتشف وزنك بمرور الوقت باستخدام Google Fit

من خلال استخدام خدمات Google Fit على الهاتف المحمول، يمكن معرفة سجل وزن المستخدم طوال فترة استخدام التطبيق باتباع الخطوات التالية

قم بتشغيل تطبيق google fit على الهاتف المحمول.

انقر فوق خيار الشاشة الرئيسية من أسفل الشاشة.

انزل إلى خيارات الوزن.

من القائمة في الجزء العلوي من الممكن تعديل طول الفترة الزمنية التي نريد معرفة الوزن.

يجب إدخال عدد من قياسات الوزن في تاريخ القياس.

يوضح الرسم البياني عددًا من البيانات المتعلقة بالوزن، ومن أهمها ما يلي عدد من النقاط التي تمثل الأوزان التي أضافها المستخدم. خط يمثل متوسط ​​الوزن للحصول على فكرة أوضح عن وزن المستخدم.



كيف أقيس وزني بميزان إلكتروني

في سياق الحديث عن كيفية معرفة وزني باستخدام الهاتف المحمول، من الضروري توضيح الطريقة الصحيحة لقياس الوزن باستخدام الميزان الإلكتروني، على النحو التالي

ضع المقياس على سطح صلب مستو.

تأكد من أن الميزان الإلكتروني غير مائل أو الأرض التي تم وضعها عليه غير مائلة.

عند تشغيل المقياس، يجب أن يكون الرقم الظاهر على الشاشة صفرًا، وإلا يجب إعادة ضبط المقياس.

قم بإزالة الملابس الثقيلة التي يرتديها الشخص، مثل معطف أو حذاء.

قف في منتصف الميزان مع مراعاة التباعد بين الرجلين لتوزيع الوزن بشكل مناسب.

السكون والجمود أثناء أخذ الوزن.

يمكن تكرار العملية للحصول على نتيجة أكثر دقة.

كيف اعرف وزني المثالي

يرغب الكثير من الناس في معرفة الوزن المثالي لجسمهم، حيث أن الطول عامل مهم في حساب الوزن المثالي للجسم، ويمكن حساب وزن الجسم المثالي بالذهاب إلى موقع مؤسسة الرعاية الصحية بالضغط على الرابط المباشر “”، ثم إدخال الطول والجنس من أجل حساب الوزن المثالي، يتم ذلك من خلال معادلة رياضية بسيطة تختلف بين الرجل والمرأة، وهي كالتالي

للذكور وزن الجسم المثالي = 22 × (الطول بالأمتار) 2

للإناث وزن الجسم المثالي = 22 × (الطول بالأمتار – 10 سم) 2

كيف أعرف أنني فقدت بدون ميزان

بعد الحديث عن كيفية معرفة وزني على الهاتف المحمول، من الضروري توضيح كيفية معرفة أن الشخص فقد الوزن الزائد دون الحاجة إلى ميزان، ويتم ذلك باتباع الطريقة التالية

أخذ القياسات الأساسية الحاسمة، مثل قياس الخصر والفخذين والذراعين وكذلك البطن والوركين، ويتم ذلك عن طريق قياس الشريط بمتر.

يلاحظ الشخص الفرق في القياسات، والذي عادة ما يكون أكثر وضوحًا عند فقدان الوزن.

كما يلاحظ في حالة فقدان الوزن تمدد الملابس على الشخص، بالإضافة إلى تعليقات الناس على شكل جسمه في حال أصبح نحيفاً.

باستخدام الفرجار، يمكن الحصول على معلومات حول نسبة الدهون في الجسم، مما يساعد بشكل كبير في معرفة فقدان الوزن.

كيف أعرف أنني أفقد الدهون وليس العضلات

أما عن موضوع كيفية معرفة وزني على الهاتف المحمول، فلا بد من توضيح الفرق بين فقدان الوزن نتيجة فقدان الدهون أو العضلات، حيث نلاحظ ذلك على النحو التالي

فقدان العضلات هو إذا كنت تفقد الوزن بسرعة في البداية، في حين أن عملية حرق الدهون عادة ما تكون بطيئة.

يسبب فقدان العضلات التعب والإرهاق، فضلاً عن فقدان النشاط لممارسة الرياضة.

يمنح حرق الدهون الجسم إحساسًا بالحيوية والنشاط، وتصبح الصحة العامة للجسم أفضل مما كانت عليه من قبل.

يمكن التعرف على حرق الدهون بوضوح من خلال تتبع قياسات البطن والخصر.

أفضل تطبيق لتعقب الوزن لنظام Android

هناك العديد من التطبيقات التي تقدم إجابة عن كيفية معرفتي بوزني على الهاتف المحمول من خلال تتبع الوزن والحفاظ على لياقتك، ومن أفضل هذه التطبيقات تطبيق Lose It، حيث يتيح التطبيق لأجهزة Android عدة مرات يتم من خلالها يمكن للمستخدم تتبع وزنه، حيث يمكنه إضافة قياسات تساعد في تحديد الوزن خلال فترة محددة وتتبع نقصانه أو ارتفاعه، بالإضافة إلى ذلك، من خلال تنزيل التطبيق عبر الرابط المباشر “” يمكن مسح كود الباركور لجميع المنتجات الغذائية من أجل التعرف على السعرات الحرارية التي تحتوي عليها مما يساعد على تنظيم النظام الغذائي لفقدان الوزن.

أفضل تطبيق لتعقب الوزن على iPhone

من بين البرامج المتخصصة في تتبع الوزن للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS برنامج MyFitnessPal والذي من خلاله يمكن للمستخدم التعرف على وزنه طوال المدة التي يستخدم فيها التطبيق من خلال عدد من الأدوات التي يوفرها البرنامج مما يسهل الحفاظ على وزن صحي للمستخدم من خلال تتبع الوزن وتحديد السعرات الحرارية التي يجب على المستخدم الحصول عليها بشكل يومي عن طريق تحميل التطبيق من خلال المتجر الرسمي مباشرة.

وفي الختام نكون قد تحدثنا حول كيفية معرفة وزني بالجوال بطريقة صحيحة ومجربة ، و أفضل التطبيقات التي تتعلق بمتابعة الوزن على أجهزة iPhone و Android ، و كيف أعرف أنني أفقد الدهون وليس العضلات .