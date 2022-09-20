كيفية ورابط إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 من خلال موقع الوزارة الرسمي moe.gov.sd ، التعليم السوداني و الطلاب الثانوية في دولة السودان الدور الاول ينتظروا بفارغ الصبر اعلانات وزارة التربية والتعليم السودانية بخصوص رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 عبر الموقع الرسمي وصرح التعليم في السودان انه في المرحلة النهائية لرد علامات اوراق امتحانات نتيجة الثانوية العامة بعد استكمال عملية التصحيح و الكل ينتظر اخر مرحلة وهي كيفية ورابط إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 .

موعد ورابط نتيجة شهادة الثانوية السودانية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية، أن سبب التأخير فِيْ إعلان النتيجة هُو أن عمليات التصحيح لا تزال جارية مع وجود 1200 معلم، لكن سبب التأخير هُو التحقق من التصحيح وة لدى الطلاب. الامتحانات لتلافِيْ أي أخطاء، وأعلن وزير التربية والتعليم السوداني المَوعِد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام 2022 بالسودان، موضحا أن عمليات التصحيح والتدقيق لا تزال جارية، وأنه سيتم إعلان النتائج على النحو التالي. بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح، قبل بداية العام الدراسي الجديد الموافق 10 فبراير 2022. لتجنب أي أخطاء، سيتم نشر نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان، والاطلاع على رَابِطْ وكيفِيْة الرجوع إليه يجب عليك زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان

انطلقت امتحانات الثانوية العامة فِيْ السودان بتاريخ 6/11/2022، وبلغ عدد طلاب الثانوية السودانية 536،614 طالب وطالبة مقسمة إلى 18 مركزًا، وسيتم إعلان نتيجة شهادة الثانوية السودانية قبل نهاية الشهر الجاري وقبله. أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، توفِيْرا للوقت على الطلاب لتسليم أعمالهم للجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر فِيْ 2 أكتوبر 2022.

كيفية استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

انطلقت امتحانات الثانوية العامة فِيْ السودان بتاريخ 6/11/2022، وبلغ عدد طلاب الثانوية السودانية 536،614 طالب وطالبة مقسمة إلى 18 مركزًا، وسيتم إعلان نتيجة شهادة الثانوية السودانية قبل نهاية الشهر الجاري وقبله. أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، توفِيْرا للوقت على الطلاب لتسليم أعمالهم للجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر فِيْ 2 أكتوبر 2022.

يمكنك الآن التحقق من نتيجة الشهادة الثانوية السودانية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع الويب الرسمي الخاص بكوزارة التربية والتعليم السودان. اضغط على نتيجة الثانوية السودانية. سجل جميع البيانات (الاسم / الرقم الوطني / كلمة المرور / رقم المقعد). انقر فوق عرض النتيجة.

شرح طريقة استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

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