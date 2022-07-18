كيفِيْة إخفاء متصل الآن فِيْ الواتس اب للايفون

كيف تختبئ عبر الإنترنت الآن على WhatsApp لأجهزة iPhone من الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون بسبب كثرة الاتصالات والمخاوف، أن تطبيق WhatsApp يعد من أهم تطبيقات الاتصال اليوم، حيث يوجد العديد من المزايا والخدمات التي يوفرها التطبيق للمستخدمين، و سنتعلم فِيْ الأسطر القليلة التالية كيفِيْة إخفاء شخص ما عبر الإنترنت الآن على iPhone.

كيفِيْة الإخفاء عبر الإنترنت الآن على WhatsApp لأجهزة iPhone

يمكن لمستخدمي تطبيق WhatsApp الآن إخفاء شخص متصل من داخل التطبيق نفسه، دون استخدام أي تطبيقات أخرى، باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى WhatsApp الرئيسي.

ثم توجه إلى إعدادات التطبيق.

ثم اضغط على خيار إعدادات الدردشة، ثم اختر الخصوصية.

ثم انقر فوق خيار الإعدادات المتقدمة.

ثم حدد الطابع الزمني المناسب لك وانقر على خيار لا أحد.

بهذه الطريقة، يتم الآن إخفاء كلمة متصل من التطبيق.

إخفاء عبر الإنترنت الآن فِيْ WhatsApp لأجهزة iPhone

هناك طريقة أخرى لإخفاء Online Now لمستخدمي iPhone كالتالي

الرد على الرسائل باستخدام شريط التنبيهات حيث يمكنك الرد على الرسائل الواردة فِيْ حساب WhatsApp الخاص بك من خلال شريط التنبيهات دون الحاجة للدخول إلى التطبيق. عند الرد على الرسائل بهذه الطريقة، لن يظهر للمستخدم الآخر أن المستخدم الأساسي متصل الآن.

تطبيق GBWhatsApp

يقدم GBWhatsApp ميزات رائعة لإخفاء جهة اتصال WhatsApp من خلال الخطوات التالية

قم بتثبيت التطبيق كالمعتاد من المتجر.

ثم اسمح لجميع أذونات التطبيق المحددة.

ثم أدخل رقم هاتفك ورمز الدولة وانتظر حتى يتم إرسال رمز التفعيل إليك.

ثم انتقل إلى إعدادات التطبيق وانقر على خيار إخفاء حالة الاتصال.

بهذه الطريقة، يتم استخدام تطبيق GBWhatsApp مباشرة دون الحاجة إلى استخدام التطبيق الرئيسي.

يجب على المستخدم دائمًا تحديث الإصدار حتى لا يتم حظر حسابه.

لا يوجد عرض أو قراءة للتطبيق الأخير

يوفر التطبيق وظيفة قراءة الرسائل والرد عليها دون أن يظهر للشخص الآخر أنك متصل الآن