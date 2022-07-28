كيفِيْة استخراج نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتائج شهادة الثانوية الأزهرية التي يتوقعها العديد من الطلاب وأولياء الأمور فِيْ المحافظات المختلفة، والحصول على نتائجهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس التي يتبعونها، وكانت الفترة الماضية وشهدت أسئلة كثيرة من الطلاب حول مَوعِد صدور النتائج بعد نهاية العام الدراسي، وأجريت الامتحانات الرسمية النهائية أمس الأربعاء، ونشرت أسماء الأول.

تاريخ صدور نتائج ثانوية الأزهر 2022

بعد الكثير من الترقب والانتظار من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين أرادوا التأكد من الدرجات التي حصلوا عليها فِيْ تلك المرحَلْة والتي تعد أهم مرحَلْة من مراحَلْ الدراسة، أعلنت مؤسسة الأزهر استكَمْال عملية تصحيح ، وجميع الدرجات كانت تمت متابعته فِيْ مدارس مختلفة وتمت الموافقة على النتيجة من قبل شيخ الأزهر ويبقى فقط ليتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده جيدًا لتقديم النتيجة لجميع الطلاب ويسهل على الجميع الحصول عليها بعد المؤتمر الصحفِيْ. الذي سيعقد اليوم الخميس 28 يوليو 2022 الساعة الثانية بعد الظهر، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولفِيْف من علماء الأزهر خلال المؤتمر، كافة التفاصيل سيتم الإعلان عن النتائج ومن ثم نشرها على الموقع.

خطوات التحقق من نتائج ثانوية الأزهر

للاطلاع على نتائج الشهادة الثانوية بالأزهر بالمحافظات المختلفة يتم ذلك من خلال صفحة الويب وبدون الحاجة للذهاب إلى أي مكان حيث أنها تتطلب فقط توفر الإنترنت ومن ثم يتم اتباع الخطوات. تبين أنها كالتالي

الدخول فِيْ بوابة الأزهر

اضغط على نتائج ثانوية الأزهر 2022.

أدخل الشعبة سواء كانت علمية أو أدبية.

اكتب رقم مقعد الطالب.

انقر فوق “عرض النتيجة”.

اعلان اسماء اول طلبة ثانوية الازهر

أطلقت مؤسسة الأزهر، عبر موقعها الرسمي، أسماء أفضل الطلاب من جميع المحافظات فِيْ هذه المرحَلْة الأكاديمية الهامة، وحصل أفضل طلاب الشعبة العلمية يوسف أحمد محمد أبو حسين وعلاء أحمد أمين على مجموع 99.85٪ فِيْ إمتحانات نهاية العام للمرحَلْة الثانوية.