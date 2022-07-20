كيفِيْة استعلام وزارة المالية إعفاء قروض وما هِيْ الشُروطْ

أعلنت وزارة المالية أن هناك استشارة من وزارة المالية لإعفاء القروض فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذه خدمة عامة يمكن للمواطنين التقدم لها من خلال موقعها الرسمي، لكن هناك شُروطْ للتقدم للحصول على إعفاءات قروض.، ويتم إضافتها إلى قائمة مختلفة تتضمن استفسارات حول الإقرارات السنوية، حيث يرغب عدد كبير من المواطنين السعوديين فِيْ معرفة كيفِيْة تقديم طلب الإعفاء من القرض إلكترونيًا من خلال وزارة المالية السَعُودِيْة.

ما هِيْ شُروطْ استشارة وزارة المالية للإعفاء من القروض

تعهد بتقديم أي معلومات تطلبها وزارة المالية. أنت تتحمل كامل المسؤولية القانونية فِيْ حالة اكتشاف أن البيانات غير صحيحة. جميع الوثائق المقدمة محدثة وصحيحة وتعكس الواقع حتى تاريخ العرض. لوزارة المالية الحق فِيْ استبعاد أو تأجيل المطالبة أو استرداد ما تم دفعه بشكل غير قانوني نيابة عن المستفِيْد واتخاذ الإجراءات القانونية فِيْ حالة إخفاء المستفِيْد أو عدم إفشاء المعلومات. للجهات المختصة الحق فِيْ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستخدم إذا تبين أنه قدم معلومات خاطئة إلى وزارة المالية وفرض العقوبات المقدمة. لوزارة المالية الحق فِيْ التفتيش على الحسابات المصرفِيْة والاستثمارية لمقدم الطلب.

كيفِيْة التقدم بوزارة المالية للإعفاء من القرض

وأوضحت وزارة المالية أن خدمة تحقيق الإعفاء من القرض تشمل الطلبات المقدمة للجهات الثلاثة وهِيْ صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقارية من قبل المستفِيْد الذي يزور البوابة الإلكترونية الرسمية من حسابك. . ، ثم أدخل التفاصيل المطلوبة ثم اتبع الخطوات أدناه

أولاً، قم بزيارة موقع وزارة المالية السَعُودِيْة. ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية. ثم اضغط على أيقونة حجز مَوعِد. ثم قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة ثم ادخلها لإتمام عملية الحجز بنجاح وهِيْ (جهة الصرف – نوع الإجراء – تاريخ المَوعِد – رقم الهُوية). ثم انقر فوق حفظ. بعد هذه الخطوات، سيذهب طلب الإعفاء إلى وزارة المالية وسيتم تحديد مَوعِد للمقابلة.

سيُطلب منك تقديم طلب نيابة عن المستفِيْد بشرط توضيح ما يلي