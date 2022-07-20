كيفِيْة الإستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال برنامج قياس 1443

فِيْ الفترة الماضية، سعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمعرفة مَوعِد إعلان نتائج الإنجاز وطريقة الحصول عليها، ويمكن تفعيل هذه النتائج من خلال موقع قياس، وأي فئات من خريجي الثانوية العامة هم منظمة، ومراقبتها من قبل وزارة التربية والتعليم، بهدف تقويم مستوى جميع الطلاب، من مختلف مراحَلْ الثانوية العامة، حيث أنها تشمل جميع الشهادات النظرية والعلمية، ومن خلال مقالتنا سنشرح مَتَّى ستظهر النتائج. تظهر وكيفِيْة الحصول عليها.

الخطوات المتبعة للاستعلام عن نتائج التحصيل من خلال قياس 1443

للاطلاع على نتائج الإنجاز، عبر الموقع الرسمي لقياس، باتباع عدة خطوات أنشأتها وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذه الخطوات هِيْ

أولاً دخول الموقع الرسمي لمنصة قياس.

ثم يتم إدخال رقم القيد المدني للطالب فِيْ الخانة المخصصة له وكتابة كلمة المرور.

ثم انقر فوق أيقونة الاختبار.

ثم يتم تحديد نتائج الإنجاز.

ستظهر النتيجة فِيْ بضع ثوان.

أخيرًا يجب طباعة النتيجة والاحتفاظ بالنتيجة النهائية لاختبار التحصيل.

المَوعِد المحدد لنشر نتائج الاختبار التحصيلي 1443

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المَوعِد المحدد لظهُور نتائج تحصيل عام 1443. وأكد المجلس العام للتعليم والبحث والتدريب أنه تم تحديد مَوعِد نتائج الاختبار التحصيلي، وللمرة الأولى والثانية، بحيث يكون تاريخ الظهُور اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذو الحجة 1443. سيتم إرسالها إلى جميع الطلاب المقبولين الذين اجتازوا اختبار الأداء صباح يوم الخميس 21 يوليو 2022 الموافق 22 ذو الحجة 1443.

نحن ثقافني نتمنى التوفِيْق والنجاح لجميع الطلاب. كَمْا نشكر وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، التي تبذل قصارى جهدها لرفع المستوى التعليمي للطلاب، وتحسين جودة التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتقديم العديد من الخدمات لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور، ضمن المؤسسات القائمة. خطة رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2030 ونهُوض المملكة.