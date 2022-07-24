كيفِيْة الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي 1444 من الموقع الرسمي

كيفِيْة التحقق من حالة تحديث الضمان الاجتماعي 1444 الخاص بك، أصدرت وزارة الموارد البشرية مجموعة متنوعة من الخدمات الحديثة التي تتمثل مهمتها فِيْ تسهِيْل استشارة المستفِيْدين من نظام الضمان الاجتماعي لمواطني المملكة الفقراء والمحتاجين، لراحتهم التامة دون الحاجة للذهاب إلى أي من مقر الوزارة.

كيفِيْة التحقق من حالة تحديث الضمان الاجتماعي 1444

كيفِيْة الاطلاع على حالة الضمان الاجتماعي المطورة أطلقت وزارة الموارد البشرية خدمة استشارة وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي من أجل معرفة حالة الضمان الاجتماعي الخاص بك من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات والخدمات السابقة مثل

الرجاء تسجيل الدخول إلى موقع وكالة الضمان الاجتماعي. “هنا.

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي مع البرنامج.

انقر فوق علامة التبويب “الخدمات الشخصية” ثم اكتب رمز طلب بيانات المستخدم

أدخل رقم الهُوية ورقم الضمان الاجتماعي ورمز التحقق، ثم انقر فوق كلمة “عرض”.

بعد ذلك، سترى جميع تفاصيل مستلم المدفوعات.

كيفِيْة تحديث معلومات الضمان الاجتماعي الخاصة بك

لضمان استمرار الوصول إلى الدعم، يجب على متلقي برنامج الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تحديث جميع التفاصيل لتحديث تفاصيل الضمان الاجتماعي الخاصة بهم

ادخل إلى موقع الضمان الاجتماعي من الرَابِطْ المباشر المرفق أعلاه.

أدخل المعرف وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك، تأكد من إضافة المعلومات الشخصية التالية.

من فضلك اكتب اسمك. من فضلك اكتب اسم والدك. اكتب اسم جدك. اكتب اسمك الأخير. اكتب تاريخ زواجك. من فضلك اكتب جنسيتك. ثم قم بإنشاء حالة.

ثم انقر فوق رمز التالي.

أدخل تفاصيل العنوان الجديد إذا تم تغييره على النحو التالي

الرجاء إدخال عنوانك.

ثم أضف طرق الاتصال الجديدة إذا تغيرت، وهِيْ كالتالي

اكتب اسم هاتف منزلك. الرجاء كتابة اسم هاتفك المحمول. اكتب اسم رقم هاتف محمول آخر. قم بتدوين اسم عنوان بريدك الإلكتروني. انقر فوق علامة التبويب التالية.

بعد ذلك، تحقق من تفاصيل حسابك المصرفِيْ.