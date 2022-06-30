كيفِيْة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات

كيف تسأل عن حركة النقل الأجنبي 1444 للمعلمين والمعلمات بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة فِيْ تلقي طلبات إجراءات النقل الخارجي للمعلمين. المعلمات وشروط التقديم وجميع المعلومات ذات الصلة.

نظام الإنارة الخارجية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن خدمة النقل الخارجي، والتي أتاحتها إلكترونيًا لمعلمي المملكة عبر نظام نور التعليمي، حيث يمكنهم من خلالها معرفة نتيجة طلب النقل الخارجي الذي تقدموا به. تميل الإجراءات المتقدمة إلى تقليل قوائم الانتظار التي تنطبق على إجراءات النقل المقترحة مسبقًا، وسيتم تطوير عناصر التمايز بين المعلمين بناءً على آليات أكثر مرونة.

كيف تسأل عن حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمين

يمكن للمدرسين والمدرسات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة طلب الاستعانة بمصادر خارجية باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى نظام نور التعليمي “”.

متصل مع اسم المستخدم. كلمة المرور.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

الضغط على (خدمات شؤون المعلمين).

اضغط على الخدمة (بحث عن وسيلة نقل خارجية).

سيتم عرض نتيجة التحويل إذا الاعتذار للمعلم عن عدم تنفِيْذ طلب التحويل الخاص به لهذا العام. Ή نقل المعلم وظهُور تفاصيل التحويل، أي ترتيب الرغبة. قطاع. إدارة التعليم. امسك الرقم.



آخر مَوعِد لتقديم طلبات الاستعانة بمصادر خارجية للمعلمين 1444

وأعلنت الوزارة مؤخرًا عن مَوعِد بدء التطبيق، وأكدت أنه سيكون يوم الخميس الموافق 24 ذو القعدة 1443 هـ، والتاريخ الميلادي 23 يونيو 2022، بشرط أن يكون مَوعِد الانتهاء من التسجيل. مَوعِد تقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يونيو 2022 م.

تاريخ إعلان نتائج التحويل الأجنبي 1443/1444

أُعلن أن يوم الأحد الموافق 25 ذي الحجة 1443 مَوعِد إعلان النتائج النهائية لعملية التعهِيْد التي تم افتتاحها للتو. لتسهِيْل حركة المعلمين. تنمية مستويات الرضا الوظيفِيْ لدى القادة العلميين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجدول الزمني لإعلان إجراءات التحويل الخارجي 1443/1444

وضعت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة جدولاً زمنياً لإجراءات التحويل للمعلمين والمعلمات سواء الداخليين أو الخارجيين، والمواعيد كالتالي

فترة تأكيد البيانات للمستأجرين التربويين بدأت بتاريخ 1443/10/11 م وانتهت بتاريخ 1443/10/15 م.

تقديم طلبات التحويل للخارج بدأ بتاريخ 24/11/1443 هـ وينتهِيْ بتاريخ 30/12/1443 هـ.

إعلان نتيجة التحويل الخارجي تم إعلان نتيجة التحويل الخارجي بتاريخ 25/12/1443.

فترة التظلم على نتيجة التحويل الخارجي من 25/12/1443 حتى 27/12/1443.

الموافقة على نتيجة التحويل الخارجي ومرجعيتها لخدمات التعليم 28/12/1443.

إعلان نتائج التحويل الداخلي لعام 1443/1444 م لم يتم الإعلان عن المَوعِد بعد، ولكن تم الإعلان عن آخر مرة بتاريخ 1444/12/22 م.

شكوى إلكترونية على نتيجة التحويل الداخلي لعام 1443/1444 م لم يتم الإعلان عن المَوعِد بعد، ولكن آخر إعلان عن فترة الشكوى كان بتاريخ 1444/12/22 واستمر حتى 1444/28/12 م.

الموافقة على نتيجة التحويل الداخلي لعام 1443/1444 م ولم يتم الإعلان عن التاريخ حتى الآن، ولكن تم الإعلان الأخير بتاريخ 29/12/1444 هـ.

فوري للتحويلات الخارجية والداخلية من عودة المعلمين للمدرسة.

آلية وضوابط إجراءات النقل الخارجي

هناك آليات وضوابط معينة تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهِيْ كالتالي

يتم إبلاغ المستأجرين التربويين من قبل المشرف المباشر بإجراءات التحويل للعام الدراسي 1444 هـ مع ضمان سلامة البيانات عند تقديم الطلب.

ستتم مقارنة إجراءات طلب التحويل لهذا العام 1443/1444 وفق الآلية المعتمدة فِيْ التعميم.

يسمح لمن يرغب فِيْ نقله بإبداء رغباته بما لا يزيد عن (20) رغبة ويمكن أن يرضي المرء برغبة واحدة.

تطبق القوانين واللوائح على أولئك الذين ينتهكون ضوابط وسياسات أمن المعلومات والسلطات الالتفافِيْة.

فِيْ حال وجود معلومات غير صحيحة، يحق للوزارة إلغاء الإرسال واتخاذ الإجراءات القانونية.

إذا تم إلغاء نقل الشخص المسؤول عن الوظيفة التعليمية بعد تنفِيْذ الإجراءات لأي سبب من الأسباب، فإن نقل التالي فِيْ السطر غير مطلوب لضمان استقرار العملية التعليمية.

ينتهِيْ طلب نقل شاغل الوظيفة بإعلان نتيجة إجراءات التحويل لهذا العام.

عناصر التمايز والطلب الأدنى للنقل الخارجي

طلب التحويل الخارجي مطلوب من خلال بعض الشيكات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بما فِيْ ذلك أن هناك أدلة على التفريق بين المتقدمين وهناك حد أدنى من المتطلبات للتقدم للتحويل الخارجي، نوضح ذلك من خلال ما يلي الطاولة

تعديلات على نظام نور لتسجيل حركة المرور الخارجية

فِيْ إطار جهُود الوزارة فِيْ تعزيز الحركة الداخلية وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة فِيْ آليات التنفِيْذ وعمليات التمايز، نعلن أن هناك تعديلات طفِيْفة فِيْ النقل الخارجي، وتتمثل فِيْ

يتم استبدال سنة التطبيق بالنقاط.

مطلوب تقرير يوضح أداء المعلم خلال العامين الماضيين.

بالنسبة للمعلمين الذين هم جزء من برنامج الاستثمار، يتم احتساب جميع نقاطهم فِيْ هذا البرنامج.

فِيْ حالة تقديم طلب التحويل الخارجي، يتم منح النقاط لمقدم الطلب وفِيْ كل عام يتم تقديم الطلب له، يتم استبدالها بنقطة واحدة.

خطوات الاعتراض على نتائج حركة النقل الأجنبي 1444

يمكن للمدرسين الاعتراض والاعتراض على نتيجة التحويل الخارجي من خلال نظام نور باتباع الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى نظام نور التعليمي “”.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم. كلمة المرور.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

انقر فوق “خدمات حالة المعلم”.

حدد خدمة “أبحاث النقل الخارجي”.

انقر (للاستئناف) أسفل الصفحة.

حدد نوع الاستجابة التلقائية أو اليدوية.

انقر فوق حفظ.

سيتم عرض رسالة “تم الحفظ بنجاح”.

رَابِطْ لنتائج حركة المرور الخارجية للمعلمين 1443-1444

وفرت وزارة التربية والتعليم رَابِطًْا إلكترونيًا للمعلمين والمعلمات الذين يتقدمون بطلب للحصول على مواصلات خارجية للعام الدراسي القادم 1444، حيث يمكن إبلاغهم بنتيجة طلب التحويل من خلال نظام نور التعليمي والوصول إليها. وكذلك من خلال نظام فارس التعليمي الذي يمكن الوصول إليه مباشرة عبر الرَابِطْ “”.

واخيرا درسنا طريقة الابلاغ عن حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات والجدول الزمني اضافة الى الية وضوابط اجراءات النقل واستكَمْلنا مقالنا مع رَابِطْ السؤال للداخلي والخارجي. حركة النقل للمعلمات والمعلمات للدخول إليها واتباع التعليمات أعلاه، لإمكانية الاستكشاف بكل سهُولة.