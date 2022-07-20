كيفِيْة الاستعلام عن مستحقات التأمينات بعد التقاعد فِيْ المملكة وشُروطْ الحصول على المعاش

يبحث العديد من المستفِيْدين من المعاشات عن كيفِيْة التشاور حول حقوق التأمين بعد التقاعد، ومن خلال مقالي سوف نشرح بالتفصيل خطوات الاستشارة وشُروطْ الحصول على المعاش. أوضح التأمين الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة كيفِيْة التحقق من حقوق التأمين بعد التوظيف وشرحنا بالتفصيل متطلبات الحصول على معاش تقاعدي.

الشُروطْ الواجب توافرها للحصول على المعاش التقاعدي

أبرزت مؤسسة التقاعد ضرورة استيفاء بعض الشُروطْ من أجل الحصول على معاش تقاعدي، ومن خلال هذا المقال نوضح أهم هذه الشُروطْ التي يجب توافرها، وهِيْ

يجب أن يكون عمر الموظف المتقاعد 60 سنة أو أكثر.

كَمْا يتطلب إنهاء العمل مع أي وكالة حكومية.

يشترط فِيْ العامل المتقاعد أن يكون لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا.

عندما تكون فترة الاشتراك بين 60 شهرًا و 120 شهرًا، يلزم تقديم فترة اسمية لطلب الأشهر الأخرى.

متطلبات المعاش

أن يكون المستفِيْد مشاركاً فِيْ نظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن تتوفر طرق بحث متعددة للبحث فِيْ موقع المؤسسة واستخدام المنصات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة.

مطلوب رؤية المستند الذي يحتوي على قائمة بجميع الأسماء المؤهلة.

خطوات احتساب المعاش التقاعدي

أدخل إلى رَابِطْ الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ثم تختار الوظيفة، إما مدنية أو عسكرية.

ثم عليك إدخال سبب إلغاء الخدمة.

ثم أدخل الراتب الأخير للموظف.

ثم عليك إدخال عدد سنوات وشهُور خدمة العمل.

ثم تضغط على أيقونة لعرض راتب المعاش.

كيف تستفسر عن مزايا الضمان الاجتماعي

للاستعلام عن حق الحصول على راتب التأمين يجب اتباع عدة خطوات أهمها ما يلي