كيفِيْة الاستعلام عن نتيجة التوجيهِيْ الأردن 2022

يسأل العديد من الطلاب عن مَوعِد صدور نتائج التوجيهِيْ للعام الدراسي الحالي 2022، ويشعر الطلاب بحالة من التوتر والقلق الشديد بانتظار النتيجة النهائية، حيث أنهُوا جميع الاختبارات النهائية لهذا الأكاديمي. العام، ونتائج التوجيهِيْ من أهم النتائج التي سعى إليها الطلاب والطالبات مؤخرًا، حيث أعلن وزير التربية والتعليم الأردني أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر الإنترنت، وهنا نعرض لكَمْ نتيجة التوجيهِيْ الأردني.

نتيجة التوجيهِيْ الأردني

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، وجيه موسى عويس، أنه سيتم الاطلاع على النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم ذلك خلال شهر تموز، وعلى جميع الطلاب متابعة الموقع الرسمي لمعرفة مَوعِد النتيجة النهائية بحَلْول 2022.

كَمْا أشار الوزير إلى أن النتيجة ستظهر بعد الانتهاء من تصحيح جميع الاختبارات لجميع الطلاب والتأكد من أنها تم تحميلها بشكل صحيح على الإنترنت بحيث يمكن لجميع الطلاب الرجوع إليها.

وأكد أنه بعد الاطلاع على النتيجة النهائية عبر الإنترنت، يتعين على جميع الطلاب الذهاب إلى المدرسة لاستلام الشهادة الرسمية المعتمدة من المدرسة.

كيفِيْة التحقق من نتيجة التوجيهِيْ الأردن

يمكنك التحقق من نتيجة التوجيهِيْ الأردن عندما تظهر كالتالي