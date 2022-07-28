كيفِيْة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كيفِيْة استشارة الوافد برقم الإقامة فِيْ المملكة حيث أنه فِيْ الفترة الأخيرة حدثت زيادة فِيْ اتجاهات البحث حول كيفِيْة استشارة الوافدين سواء من خلال رقم إقامتهم أو من خلال مكاتب العمل بالمملكة العربية السَعُودِيْة بحَلْول العام 2022، ونظراً لتوفِيْر الكثير من الوقت والجهد، أعلنت وزارة العمل السَعُودِيْة أنه يمكنك الاستعلام عن الوافد برقم البطاقة عبر الإنترنت من خلال الرَابِطْ الإلكتروني الرسمي المحدد من قبل وزارة العمل السَعُودِيْة، بالإضافة إلى لوجود العديد من الفروع داخل المملكة يمكنك الذهاب إليها، وهنا سنوضح لك كيفِيْة التشاور حول الوافدين لعام 2022.

استعلام عن وافد برقم اقامة

أعلنت وزارة العمل البشري للتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن طريقة استشارة الوافد برقم الإقامة عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى أي فرع آخر، ويمكنك استشارة الموظف الوافد من خلال الخطوات التالية

أولا ادخل الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرَابِطْ، ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح داخل الموقع، ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية للوافدين لعام 2022، يجب عليك إدخال أنك تحمل الجنسية السَعُودِيْة والمقيم فِيْ أراضيها بشكل دائم، بعد إدخال جميع البيانات الخاصة بك، أدخل الرمز المرئي، فِيْ النهاية جميع المعلومات حول الوافدين.

خطوات استعلام العمالة الوافدة عن مكتب العمل داخل المملكة العربية السَعُودِيْة

بعد معرفة خطوات استشارة الوافد برقم الإقامة، يمكنك أيضًا الاستشارة من خلال مكتب العمل الموجود فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وأيضًا من خلال الإنترنت باتباع الخطوات التالية

أولا تحتاج للذهاب إلى الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لمكتب العمل الموجود داخل المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال رَابِطْ للاستعلام عن وافد بعد ذلك اكتب اسمك الكامل ورقم هُويتك ومكان إقامتك وكافة البيانات الأخرى المطلوبة داخل المكتب، بعد التأكد من اكتمال ودقة البيانات المسجلة فِيْ الموقع، اضغط على الزر للتشاور حول الوافد والانتظار لفترة من الوقت أثناء اكتمال التنزيل، وفِيْ النهاية ستتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها.