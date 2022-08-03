كيفِيْة الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء أغسطس 2022 من خلال الشركة السَعُودِيْة للكهرباء

يسعى عدد كبير من السعوديين كيفِيْة استشارة ودفع فاتورة الكهرباء أغسطس 2022 وذلك من خلال الشركة السَعُودِيْة للكهرباء، حيث أعلنت الشركة السَعُودِيْة للكهرباء عن بدء التملك على قيمة فواتير جميع المنشآت سواء كانت فِيْ القطاع العام أو القطاع الخاص وتضم أيضًا أفرادًا من جميع أنحاء المملكة. المملكة العربية السَعُودِيْة. العربية، وجاء هذا الإعلان بعد أن أصدرت الشركة فواتير شهر يوليو 2022 ثم استعدت لبدء إصدار الفواتير لشهر أغسطس 2022، حيث يتم سداد الفواتير إلكترونيًا، أي من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

يسعى عدد كبير من السعوديين كيفِيْة استشارة ودفع فاتورة الكهرباء أغسطس 2022 وذلك من خلال الشركة السَعُودِيْة للكهرباء، حيث أعلنت الشركة السَعُودِيْة للكهرباء عن بدء التملك على قيمة فواتير جميع المنشآت سواء كانت فِيْ القطاع العام أو القطاع الخاص وتضم أيضًا أفرادًا من جميع أنحاء المملكة. المملكة العربية السَعُودِيْة. العربية، وجاء هذا الإعلان بعد أن أصدرت الشركة فواتير شهر يوليو 2022 ثم استعدت لبدء إصدار الفواتير لشهر أغسطس 2022، حيث يتم سداد الفواتير إلكترونيًا، أي من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

الإستشارة ودفع فاتورة الكهرباء أغسطس 2022



أصدرت الحكومة السَعُودِيْة قرارا يقضي بتخفِيْض 30٪ من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لشهري يوليو 2022 وأغسطس 2022، وكان هذا القرار تنفِيْذا لقرار ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمكن أن يصل التخفِيْض إلى 50٪ فِيْ بعض الفواتير الأخرى بالإضافة إلى تأجيل سداد فواتير الكهرباء لبعض المتعثرين حتى أبريل 2022 ومن الممكن أيضًا تمديد أو خفض مدة السداد ولكن هذا يحدث بناءً على طلب المتخلف حسب حالة كل فرد.

كيف يمكنني دفع الفاتورة برقم المشترك

يستطيع أي مواطن سعودي دفع فاتورة الكهرباء من خلال بضع خطوات نوضحها فِيْ السطور التالية

تسجيل الدخول لي موقع شركة الكهرباء السَعُودِيْة

يطلب من حامل الفاتورة تسجيل رقم المشترك وعداده.

يجب عليك النقر فوق عرض الفواتير وسيظهر لك فاتورتك بالتفصيل.

يمكنك أيضًا دفع فواتير الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء المتاح عبر الهاتف الذكي أو الهاتف المحمول، عن طريق الخصم من رصيدك المصرفِيْ أو الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية.

كيفِيْة تقديم الشكاوى والمطالبات بخصوص فاتورة الكهرباء

يمكن لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة تقديم شكاوى أو مطالبات بخصوص فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2022 من خلال الانتقال إلى موقع الشركة السَعُودِيْة للكهرباء ثم الانتقال إلى قسم “نسمعك” كَمْا هُو موضح بالصورة التالية، ستوضح الشركة ما إذا كنت غير راضٍ عن الخدمة المقدمة. يمكنك، أو فِيْ حالة وجود أي اعتراضات أو تعليقات على الخدمات التي تقدمها الشركة السَعُودِيْة للكهرباء، تقديم بلاغ من خلال إحدى الوسائل التالية

تطبيق الكهرباء

اتصل بمركز خدمة المشتركين على 0920001100

موقع الكتروني.

حساب تويتر للمشتركين.

طرق مختلفة لتجنب انقطاع الخدمة للمستهلكين

قدمت الشركة السَعُودِيْة للكهرباء طريقتين لتلافِيْ انقطاع الخدمة للمستهلكين، ونوضحها لكَمْ فِيْ السطور التالية