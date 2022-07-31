كيفِيْة الاستفسار عن دعم السكني برقم الهُوية فِيْ السَعُودِيْة

كيفِيْة الاستعلام عن الدعم السكني برقم التعريف وزارة الإسكان بالمملكة العربية السَعُودِيْة خدمة الاستعلام عن الدعم السكني لجميع المواطنين الذين تمكنوا من التسجيل فِيْ قوائم وزارة الإسكان برقم التعريف والذين تقدموا بطلب للدعم السكني، وتتيح هذه الخدمة لهم الاستعلام عن حالة أهليتهم، ويتم تنفِيْذ هذه الخدمة أيضًا تتم هذه الخدمة إلكترونيًا ومن خلال منصة سكني على الإنترنت، ويتم ة جميع البيانات المقدمة وتقييمها من خلال الربط مع الجهات الحكومية والمعايير و ما إذا كانوا يتقدمون بطلب إلى مقدم الطلب أم لا حتى يصبحوا مؤهلين للاستفادة من دعم الإسكان، وبعد ذلك يتم تحديد ما إذا كان الشخص يستحق الدعم أم لا.

برنامج الدعم السكني

دعم الإسكان هُو جزء من مبادرات وزارة الإسكان بالمملكة، والتي تسعى إلى القضاء على مشاكل الإسكان من خلال توفِيْر حَلْول سكنية للمواطنين المستحقين. قطعة أرض، أو حتى دعم مادي غير قابل للاسترداد، والعديد من أشكال الدعم السكني الأخرى. ، وهناك تسهِيْلات خاصة لمن لا يستطيع، وتم إنشاء المنصة لتكون بمثابة بوابة للمتقدمين للتسجيل من خلالها، وكذلك للتقدم لأحد برامج الدعم، كَمْا توفر إمكانية الاستعلام عن الأهلية حالة أحد منتجات وزارة الإسكان التي يتم توفِيْرها لأولئك المؤهلين، ومن بين هذه المنتجات “أرض أو شقة / منزل / فِيْلا / بناء ذاتي لملاك الأراضي / مبادرة شراء فِيْ السوق”.

كيفِيْة استشارة الدعم السكني برقم الهُوية

أنشأت وزارة الإسكان منصة “سكني” لدعم المواطنين، وتعمل المنصة كَمْوقع لتسجيل المستفِيْدين من خلالها للاستفادة من خدمات الموقع، وكذلك للاستعلام عن حالة الاستحقاق، وهذا ما يفعله. يتبع