كيفِيْة الاشتراك فِيْ مجلة ماجد السَعُودِيْة

كيف يمكنني الاشتراك بمجلة ماجد السَعُودِيْة مجلة كرتونية مخصصة للأطفال، تصدرها إحدى دور النشر فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلة ماجد

مجلة ماجد هِيْ مجلة عربية للأطفال تصدر أسبوعيًا منذ 28 فبراير 1979 وفِيْ بداية عام 2022 أصبحت شهرية فقط، مع صدور المجلة على موقعها الرسمي على الإنترنت وقناة فضائية تبث من أبو ظبي، ماعدا من التطبيق الذي يمكنك تنزيله من متجر Apple أو Google Play.

كيف يمكنني الاشتراك بمجلة ماجد السَعُودِيْة

طريقة الاشتراك فِيْ مجلة ماجد بالمملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ الاتصال على الرقم 8002220 متابعًا جميع الإجراءات، أما من الإمارات العربية المتحدة يمكنك الاتصال على الرقم 0097125010100 للحصول على الاشتراك السنوي الذي بدأته المجلة، والجدير بالذكر أن الاشتراك السنوي الاكتتاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 138 ريالا سعوديا.

هل مجلة ماجد تدعم المثليين

وبالفعل، فإن مجلة ماجد تدعم المثليين، رغم أن قناتها الفضائية لم تعرضهم أو تذكرهم بأي شكل من الأشكال، لكن القراء وجدوا العديد من الصور المنشورة فِيْ المجلة لدعم المثليين وتحَلْيلاً لعلاقتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخبر استفزاز جمهُور الإمارات والعربي بشكل كبير، حيث تحظى المجلة والقناة الفضائية بعدد كبير من المشاهدين، ما دفعهم للهجوم على القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المنصات، ولم يعلن محررو المجلة بعد عن تفاصيل حول الموضوع.

مجلة ماجد للأبواب

أهم وأشهر أقسام مجلة ماجد هِيْ

بستان المعرفة.

أحباء الله.

مسابقات.

الدورة المعرفِيْة لماجد.

تعلم الإنترنت مع Zh Smart.

مع الأصدقاء القلم.

بين ماجد واصدقائه.

صباح الخير يا وطني.

قص ورق.

مجلة رياضية.

الكراميل

لدي مشكلة.

مغامرات ماجد على طريق الحرير.

شخصيات مجلة ماجد

تتمثل أبرز شخصيات مجلة ماجد فِيْ النقاط التالية

ماجد – كسول جدا – نشيط – ذكي زكية.

كريم ديجيتال – كاراميلا – أمونة – مدرسة البنات.

النقيب خلفان – الملازم مريم – مساعد فهمان.

فضولي – خالتي عوشة – ناقة الصابر.

حنطوفة – الدلة والفنجان – طرطوف.

حساب الماجد على تويتر

مجلة ماجد الإلكترونية لها حسابها الخاص على منصة تويتر، وذلك لنشر جميع الأخبار المتعلقة بالمجلة، وحساب مجلة ماجد متاح على منصة تويتر “”.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال الخاص بكيفِيْة الاشتراك فِيْ مجلة ماجد السَعُودِيْة، والذي تعرفنا من خلاله على مجلة ماجد، بالإضافة إلى كيفِيْة الاشتراك فِيْ موقع المجلة، كَمْا تعرفنا على أبرز الشخصيات وأبواب المجلة. مجلة ماجد.