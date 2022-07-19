كيفِيْة التسجيل فى دله لتعليم القيادة للنساء وشُروطْ التسجيل فى مدرسة دله للقيادة 1444

كيفِيْة التسجيل فِيْ شركة دلة لتعليم قيادة السيارات، وشُروطْ التسجيل فِيْ شركة دلة 1444، وتعليمات إدارة المرور للطلاب لحضور شركة دلة لتعليم قيادة السيارات، حيث يمكن لمن يرغب فِيْ الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات للسيدات. . تعتبر الشركة من أشهر الشركات فِيْ المملكة ولها حصص فِيْ السوق. إنها الأكبر فِيْ مجال تعليم السائقين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست شركة دلة منذ أكثر من 65 عاماً، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1975 م وتعمل على تجهِيْز وإعداد الكوادر والمهارات لتزويد سوق العمل بالمهارات تمتلك الشركة أكثر من 300 سيارة ولديها أكثر من 200 مدرب. وتمت إضافة 250 طالبًا يرغبون فِيْ تدريس القيادة فِيْ شركة دله.
شُروطْ التسجيل فِيْ شركة دلة لتعليم قيادة السيارات للنساء 1444
- يجب أن يكون عمر المتقدمين أكثر من ثمانية عشر عامًا.
- يجب عليك أيضًا دفع رسوم الفحص الطبي، والتي تشمل فحص الدم وفحص العين.
- يجب أيضًا تقديم نسخة طبق الأصل من بطاقة هُوية المواطن.
- بالإضافة إلى صورة من بطاقة الإقامة للمقيمين.
- بالإضافة إلى صورة من جواز السفر لمواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.
- ثم يتم إرسال أربع صور شخصية حديثة، وحجم الصور 4 * 6، ويجب أن تكون خلفِيْة بيضاء.
- بعد ذلك، يجب إكَمْال نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة، إما على موقع مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات أو من خلال موقع وزارة الداخلية السَعُودِيْة.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع جميع الرسوم المالية المعتمدة من دله.
كيفِيْة التسجيل فِيْ مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات للنساء 1444
- أدخل ارتباط مدرسة دلة الرسمية.
- ثم اكتب وتحقق من البيانات الشخصية
- أولاً رقم الهُوية الوطنية للمواطن أو رقم إقامة المقيم.
- أيضا الاسم الكامل.
- أدخل أيضًا تاريخ الميلاد الهجري.
- ثم الجنسية والجنس.
- ثم تفاصيل الاتصال مثل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
- أدخل كلمة المرور واختر أقرب فرع لمدرسة دله من مكان إقامتك.
- وبالمثل، يجب تحميل نسخة طبق الأصل من رقم بطاقة الهُوية أو رقم الإقامة إلكترونيًا.
- بعد ذلك، اضغط على خيار الإقرار بصحة البيانات وتحمل كامل المسؤولية فِيْ حال تبين أنها غير صحيحة، بالإضافة إلى الالتزام بإحضار الهُوية الأصلية أو بطاقة الإقامة للتحقق منها قبل بدء التدريب.
- أيضا، اضغط على كلمة “اشتراك” لاستكَمْال خطوات التسجيل فِيْ مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات.