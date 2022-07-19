كيفِيْة التسجيل فى دله لتعليم القيادة للنساء وشُروطْ التسجيل فى مدرسة دله للقيادة 1444

كيفِيْة التسجيل فِيْ شركة دلة لتعليم قيادة السيارات، وشُروطْ التسجيل فِيْ شركة دلة 1444، وتعليمات إدارة المرور للطلاب لحضور شركة دلة لتعليم قيادة السيارات، حيث يمكن لمن يرغب فِيْ الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات للسيدات. . تعتبر الشركة من أشهر الشركات فِيْ المملكة ولها حصص فِيْ السوق. إنها الأكبر فِيْ مجال تعليم السائقين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست شركة دلة منذ أكثر من 65 عاماً، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1975 م وتعمل على تجهِيْز وإعداد الكوادر والمهارات لتزويد سوق العمل بالمهارات تمتلك الشركة أكثر من 300 سيارة ولديها أكثر من 200 مدرب. وتمت إضافة 250 طالبًا يرغبون فِيْ تدريس القيادة فِيْ شركة دله.

شُروطْ التسجيل فِيْ شركة دلة لتعليم قيادة السيارات للنساء 1444

يجب أن يكون عمر المتقدمين أكثر من ثمانية عشر عامًا.

يجب عليك أيضًا دفع رسوم الفحص الطبي، والتي تشمل فحص الدم وفحص العين.

يجب أيضًا تقديم نسخة طبق الأصل من بطاقة هُوية المواطن.

بالإضافة إلى صورة من بطاقة الإقامة للمقيمين.

بالإضافة إلى صورة من جواز السفر لمواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.

ثم يتم إرسال أربع صور شخصية حديثة، وحجم الصور 4 * 6، ويجب أن تكون خلفِيْة بيضاء.

بعد ذلك، يجب إكَمْال نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة، إما على موقع مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات أو من خلال موقع وزارة الداخلية السَعُودِيْة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع جميع الرسوم المالية المعتمدة من دله.

كيفِيْة التسجيل فِيْ مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات للنساء 1444