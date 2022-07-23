كيفِيْة التسجيل فِيْ اختبار التحصيل الدراسي والاستعلام عن النتائج لعام 1444

يعد اختبار التحصيل من الاختبارات الموحدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ويتم توفِيْره من قبل إدارة التقييم التربوي لتحديد مستوى الطلاب قبل قبولهم فِيْ إحدى جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي برقم التعريف 1444

يتم طلب نتائج اختبار الأداء باستخدام رقم المعرف الخاص بك فِيْ الخطوات التالية

اتبع الرَابِطْ إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

أدخل رقم الهُوية الصحيح وكلمة المرور فِيْ الحقل المقدم.

حدد رمز الاختبار لموقعك.

تحديد نوع الاختبار الذي يعتبر اختبارًا للقدرة الأكاديمية.

انقر فوق خيار التحقق من البيانات.

أخيرًا، انقر فوق زر نتائج اختبار الإنجاز.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الاختبار التحصيلي لعام 1444

يمكنك التسجيل فِيْ اختبار الأداء السعودي باتباع الخطوات التالية

اذهب الى الموقع المركز الوطني للقياس.

حدد علامة التبويب صفحة تعريف الاختبار.

قم بالحجز (ساعات الاختبار).

انقر فوق خيارات (سجل الآن).

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل الخاص بك وأدخل رمز الوصول الخاص بك.

اختر كلمة (اختبار).

حدد علامة التبويب (اختبار الأداء).

اختر نوع الاختبار الأكاديمي سواء الورقي أو الحاسوب.

انقر فوق كلمة “تسجيل”.

يرجى قراءة وقبول الشُروطْ بعناية.

تحديد أقرب موقع للاختبار.

تحديد مَوعِد مناسب للاختبار.

دفع تكلفة ومصاريف اختبار القدرة الأكاديمية.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

كَمْ تبلغ رسوم الامتحان فِيْ السَعُودِيْة 1444

يتم تحديد تكاليف وتكاليف التقديم والتسجيل فِيْ اختبار الأداء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على النحو التالي

إثبات ورقي (تسجيل مسبق) 100 ريال سعودي.

الاختبار الورقي (الدخول المتأخر) 150 ريال سعودي.

الاختبار المحوسب 150 ريال سعودي.

رَابِطْ الاطلاع على نتائج الاختبار التحصيلي 1444/2022

تسجيل الدخول مباشرة من موقع ويب المركز الوطني للقياس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمعرفة نتائج اختبار الأداء واتباع جميع خطوات وتعليمات التطبيق من خلال الرَابِطْ المخصص لذلك وإدخال كافة البيانات ويمكنك الحصول على المعلومات المطلوبة من خلال الموقع فِيْ مكان مناسب وبطريقة دقيقة.