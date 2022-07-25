كيفِيْة التسجيل لوَظْائِفْ الأمن العام للنساء برتبة جندي من خلال أبشر للتوظيف وشُروطْ الحصول على الوظيفة

كيفِيْة التسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة للنساء برتبة مجند من خلال برنامج أبشر للتوظيف، أعلنت منصة التوظيف أبشر عن بدء استقبال وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، بعد أن أعلن موقع مديرية الأمن العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن فتح باب التقدم لوَظْائِفْ الأمن العام للسيدات. رتبة جندي، لجميع حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى فِيْ عدد من التخصصات، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزية عدة شُروطْ يجب أن يستوفِيْها المتقدم، وسنعرضها بالتفصيل.

كيفِيْة التسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة للنساء برتبة جندي

سيكونون تقدم لوَظْائِفْ السلامة العامة عبر الإنترنت من خلال أبشر للتوظيف .

. الأمن العام هُو أحد المؤسسات الأمنية التابعة لجهاز الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وتعتبر من أكبر المؤسسات التي تحافظ على النظام وتكافح الجريمة وتحمي المقدسات من الإرهاب وغيره.

وضمان سلامة الحجاج وزوار بيت الله الحرام.

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة للمرور بدرجة (مجندة) للكوادر النسائية عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT – الأمن العام (security_gov) 21 يوليو 2022

شُروطْ توفِيْر السلامة العامة للمرأة

أعلنت مديرية الأمن العام عن بعد عن الشُروطْ التي يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها للتسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة للمرأة من بين هذه الشُروطْ ما يلي