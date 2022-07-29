كيفِيْة التقديم جامعة الإمام محمد بن سعود والشُروطْ ونسب القبول 1444

كيفِيْة التقديم فِيْ جامعة الإمام محمد بن سعود، شُروطْ ورسوم القبول 1444، تقع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فِيْ الرياض ولكن لها فروع أخرى فِيْ مختلف المناطق، ووجدنا أن الجامعة فتحت باب التقديم على البكالوريوس. درجة، ولكن مع وجود بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها الطلاب الذين يرغبون فِيْ الالتحاق بالجامعة، هناك رسوم قبول محددة والجامعة تضم تخصصات مختلفة مثل اللغات والشريعة واللغة العربية والعلوم الصحية والعلوم التطبيقية أيضًا.

ما هِيْ شُروطْ القبول بجامعة الإمام محمد بن سعود

تضع الجامعة بعض الشُروطْ للسماح للطلاب بالتقدم، وهذه الشُروطْ على النحو التالي

التخرج من إحدى المعاهد التابعة للجامعة أو الحصول على شهادة الثانوية العامة التي لم تمر أكثر من خمس سنوات.

وتقديم موافقة جهة العمل للتقدم إلى جامعة الإمام محمد بن سعود أثناء عمل الطالب فِيْ جهة حكومية أو خاصة.

ثم اجتياز الاختبارات الطبية والشخصية بنجاح فِيْ المقابلة الشخصية.

إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك للطالب المتقدم للقبول فِيْ الجامعة.

معدلات قبول الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود 1444

أن يجتاز الطالب النسب المحددة التي تختلف من قسم إلى آخر فِيْ الجامعة، حيث يجب أن يحصل الطالب على نسبة مركبة فِيْ الشهادة الثانوية 40٪ واختبار القدرات 30٪، وأن لا يقل معدل اللغة الإنجليزية عن 30٪ فِيْ مسار اللغة والترجمة بينما كليات الشريعة واللغة العربية يجب أن يكون معدل الثانوية 60٪ بينما اختبار المهارات 40٪ وهناك أيضًا مسار علمي للصحة يتطلب من الطالب الحصول على معدل ثانوي لا يقل عن 90٪، ويجب ألا تقل درجات اختبار المهارات عن 70 درجة، فِيْ حين أن درجة اللغة الإنجليزية يجب أن تتجاوز 50 درجة باجتياز الاختبار التحصيلي. وبمعدل مركب 40٪، تحدد الجامعة معدلًا مركبًا للمسار العلمي التطبيقي 40 ٪ كَمْعدل مركب فِيْ المدرسة الثانوية و 30٪ ص بالنسبة لاختبار المهارات نجد أن النسبة المركبة للاختبار التحصيلي يجب ألا تقل عن 30٪ للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أما الحاصلون على المعاهد العلمية فِيْجب ألا يقل معدلهم عن 90٪ والنسبة المركبة أعلى. من 84٪ لاختبار التحصيل.

كيفِيْة التقديم فِيْ جامعة الإمام محمد بن سعود

من السهل التقديم إلى الكلية عبر الإنترنت من خلال موقع الكلية واختيار مسار التسجيل الخاص بك. الجدير بالذكر أن الجامعة تحتوي على كليات متعددة مثل الطب والعلوم والشريعة والهندسة واللاهُوت والإعلام والاتصال واللغة العربية وعلوم الحاسب والعلوم الاقتصادية والإدارية والمعهد العالي للقضاء ونجد أن كل كلية يحتوي على أقسام مختلفة يمكن الاختيار من بينها حسب رغبة الطالب ومجموعته.