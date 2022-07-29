كيفِيْة التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية عبر منصة جدارة 1444

طريقة طلب وظيفة جدارا من أكثر الطرق المرغوبة من قبل عدد كبير من المواطنين فِيْ مختلف مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ طريقة طلب وظيفة جدارارا حيث توفر الوَظْائِفْ من خلال منصة جدارا بشكل إلكتروني، مثل بعض الوَظْائِفْ. تم توفِيْرها لعدد كبير من المواطنين عبر منصة جدارا، وذلك من خلال بعض البيانات التي يتم تسجيلها من كل مواطن يرغب فِيْ التقدم للوَظْائِفْ المتاحة، وللمزيد من التفاصيل تابعونا فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

كيفِيْة التقدم لشغل وَظْائِفْ الجدارة

بعد الإعلان عن الرَابِطْ وطريقة التقديم على وَظْائِفْ برنامج جدارا، تم الإعلان عن بعض الشُروطْ التي يجب على جميع المتقدمين استيفائها للتسجيل، ومن أبرز المتطلبات ما يلي

يجب أن يكون لكل متقدم حساب على الإنترنت داخل منصة جدارا.

يجب عليك التأكد من أن بياناتك موثقة فِيْ منصة جدارا.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأب وأم سعوديين.

يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أعلاه.

يجب ألا يشغل المتقدم أي منصب عام وقت تقديم الطلب.

يجب عليك الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا داخل المنصة ووضعها فِيْ الصناديق المخصصة.

يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة ومُعلن عنها، ومتوافقة مع أوراق الاعتماد الأكاديمية التي يحملها المواطن.

خطوات وطريقة التقديم على وَظْائِفْ الجدارة