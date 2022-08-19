كيفِيْة التقديم فِيْ وَظْائِفْ الطيران السعودي 1444 للرجال والسيدات

وَظْائِفْ الطيران السعودي 2022 يبحث العديد من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن وَظْائِفْ طيران سعودي لعام 2022، بعد أن أعلنت شركة الطيران فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن فتح باب التسجيل للخدمات الجوية، لجميع المواطنين داخل المملكة للتسجيل لمضيفة أو مضيفة. كَمْا ذكرت أن الطلب سيتم إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للخطوط الجوية العربية السَعُودِيْة لتسهِيْل عملية التقديم على المواطنين، وسنوضح كيفِيْة التقديم فِيْ الفقرات التالية بالتفصيل.

التقديم على وَظْائِفْ الخطوط السَعُودِيْة

حددت شركة الطيران فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة معدل الأوراق والمستندات المطلوب قبولها فِيْ وَظْائِفْ شركة الطيران التي أعلنت عنها، وتشمل هذه الأوراق ما يلي

يجب عليك تقديم سيرة ذاتية وكافة بياناتك فِيْ ملف شخصي.

DNI والقوة.

جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر، وفِيْ ذلك الوقت يبدأ تقديم الطلب.

يجب أن تتقن اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة واجتياز الاختبارات ذات الصلة.

يجب إحضار أصل شهادتك الأكاديمية من داخل المملكة، وإذا كانت من خارج المملكة، فِيْجب عليك تقديم نسخة مصدقة من المملكة العربية السَعُودِيْة.

أشارت شركة الطيران التابعة للخطوط الجوية السَعُودِيْة إلى أن أي تزوير للوثائق سيؤدي إلى إلغاء الطلب نهائيًا.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ الطيران السعودي

وضعت الخطوط الجوية السَعُودِيْة عدة شُروطْ يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها حتى يتم قبولهم فِيْ الوَظْائِفْ التي أعلنت عنها، بما فِيْ ذلك ما يلي