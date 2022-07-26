كيفِيْة التواصل مع منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب وتسجيل دخول المنصة عبر نفاذ

كيفِيْة التواصل مع منصة اعتماد للتحقق من الراتب وتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال نافذ. تعتبر منصة اعتماد من أهم المنصات التي أطلقتها وزارة المالية بالمملكة العربية السَعُودِيْة لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للقطاعين الحكومي والخاص وكذلك للأفراد، حيث تسعى لتسهِيْل وتبسيط جميع المعاملات المالية. .. نوضح أدناه طرق التواصل مع المنصة، وكذلك خطوات تسجيل الدخول وغيرها من المعلومات التي تهم أولئك الذين يبحثون عن المنصة، من خلال موقع ثقافني.

كيفِيْة الاتصال بمنصة اعتماد للتحقق من الراتب

يمكنك التواصل مع منصة اعتماد من خلال الطرق التالية

يمكنك التواصل مع المنصة من خلال الرقم الموحد 19990.

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

كَمْا يمكنك التواصل مع المنصة من خلال الصفحة الرسمية على تويتر.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة e-timad من خلال Nafath للاستعلام عن الراتب

بعد ذلك نشرح خطوات الدخول إلى منصة اعتماد من خلال الوصول الوطني الموحد

الوصول إلى منصة الموافقة على الوصول الموحد. انقر فوق تسجيل الدخول. أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهُوية ورقم السجل التجاري. ثم اكتب رمز التحقق والبريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى المطلوبة. انقر فوق تسجيل الدخول. يتم إيداع الحساب فِيْ وزارة التجارة والاستثمار. إذا تبين أن الحساب مشارك فِيْ المسابقات والمشتري، فسيتم تعليق المشاركة.

كيف يتم التسجيل للحصول على حساب جديد على منصة اعتماد

يمكن لمواطني المملكة العربية السَعُودِيْة التسجيل فِيْ منصة اعتماد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة للحكومة والقطاع الخاص. يتم التسجيل من خلال الخطوات التالية

أدخل الرَابِطْ الرسمي لمنصة اعتماد. انقر فوق إنشاء حساب جديد أو مستخدم جديد. سجل البيانات فِيْ موقعها بالضبط. ثم قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة. طباعة نموذج التفويض وتقديمه لاعتماده من قبل الغرفة التجارية. إرفاق صورة بالموقع بعد الموافقة عليها لتفعيل التسجيل. هكذا يتم إنشاء حساب على منصة اعتماد.

حتى هذه اللحظة قدمنا ​​لكَمْ فِيْ هذا المقال كيفِيْة التواصل مع منصة اعتماد للتحقق من الراتب وطريقة تسجيل الدخول على المنصة من خلال الوصول الوطني الموحد، كَمْا نشرنا طريقة التسجيل الجديدة على المنصة.