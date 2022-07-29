كيفِيْة الحصول على بشرة صافِيْة مثل الكوريين واليابانيين والسر فِيْ الأرز والشاي

كيفِيْة الحصول على بشرة صافِيْة مثل الفتيات الكوريات واليابانيات تسعى جميعًا دائمًا لإبراز بشرتها، مع جماليات جميلة، نجدها دائمًا تبحث عن أفضل طرق العناية بالبشرة، والتي ستسمح لها بالحصول على بشرة ناعمة وناعمة. مدى، وبعد انتشار العديد من الأفلام بالإضافة إلى المسلسلات الكورية واليابانية، هناك حاجة ماسة للعديد من الفتيات ليبدوا مثل الفتيات اللواتي يظهرن فِيْ هذه الأفلام والمسلسلات.

كيفِيْة الحصول على بشرة نقية مثل الكورية واليابانية

من المعروف أنه كلما زاد اهتمامنا بشيء ما، كلما لاحظنا نتيجة هذا الاهتمام بشيء واضح، وهذا ما يفعله الكوريون واليابانيون بشكل دائم ومستمر.

كَمْا عندما نراهم، فإنهم يتمتعون ببشرة مميزة، فذلك يرجع إلى مدى اهتمامهم ببشرتهم، باستخدام أفضل المرطبات والمقشرات المصنوعة من مكونات طبيعية.

كَمْا يتم تطبيق العديد من الأقنعة الطبيعية فِيْ المنزل، حيث يتم تحضيرها فِيْ المنزل، حيث تكون جميع مكوناتها طبيعية، فلا داعي لشراء مستحضرات التجميل المصنعة.

تعمل كل هذه المرطبات والأقنعة على تغذية البشرة إلى حد كبير، مما يجعل البشرة متوهجة وناعمة كَمْا تراها، وتؤسس روتينًا للعناية بها وتمشي عليها يوميًا دون انقطاع.

وصفة الأرز للبشرة الفاتحة.

المكونات

نصف كوب أرز نقي.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

فِيْ البداية يجب أن نغسل الأرز جيداً، لإزالة كل الشوائب، ثم نضعه فِيْ وعاء بالماء، ونتركه ينقع قليلاً، حتى نرى أن الماء قد أصبح أبيض.

بعد ذلك نأخذ ماء الأرز ونضعه فِيْ إناء آخر، ثم نضع الشاي الأخضر فِيْ إناء معدني به ماء، ونتركه حتى يغلي تمامًا، لمدة لا تزيد عن ساعتين.

ثم نضع الشاي المسلوق فِيْ ماء الأرز لدينا ونخلطه جيدًا، وبعد شطف وجهنا وتجفِيْفه، نضع هذا التونر على وجهنا باستخدام كرة قطنية، حيث ينظف الوجه تمامًا.

وعلينا تكرار هذه العملية يوميا وسنلاحظ الفرق فِيْ نضارة بشرة الوجه.

فِيْ نهاية هذا المقال، أودعنا لك، الطريقة التي يمكنك من خلالها معرفة كيفِيْة الحصول على بشرة صافِيْة مثل الكوريين واليابانيين، بحيث تكون بشرتك مثل بشرة الأطفال.