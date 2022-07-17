كيفِيْة تجنيس مواليد السَعُودِيْة وشُروطْ التجنيس

كيفِيْة تجنيس المولود فِيْ السَعُودِيْة وشُروطْ التجنس، يتساءل الكثير من السعوديين عن كيفِيْة منح الجنسية السَعُودِيْة للأطفال حديثي الولادة، عبر موقع ثقافني، ومن خلال هذا المقال نشرحها لكَمْ بكل تفاصيلها، فابقوا معنا.

كيف يتم تجنيس المولود فِيْ السَعُودِيْة

اصطحب الطفل أو المتجنس إلى مكتب مواطني المملكة.

تقديم المستندات التي تؤكد ولادة طفلك فِيْ المملكة.

إذا كانت المستندات المطلوبة لتأكيد ولادتك داخل حدود المملكة العربية السَعُودِيْة غير متوفرة. قد يطرح الموظف المسجل أسئلة أخرى متنوعة، مثل إفادة شاهد أو طلب غير مقيد لتأكيد الحقائق.

يمكن للأشخاص الذين ولدوا أو يعيشون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الحصول على الجنسية لمدة 15 عامًا وإضافة الأطفال.

شُروطْ التجنس السعودي لمن ولد فِيْ السَعُودِيْة

تم تغيير بعض النصوص المتعلقة بالأشخاص المولودين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذا يتماشى مع المادة 7 من قانون المملكة العربية السَعُودِيْة.

هذا هُو اكتساب الجنسية من قبل شخص ولد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

إذا كنت قد ولدت فِيْ الخارج ولديك أب سعودي أو أم سعودية، فستحصل عليها أيضًا.

إذا كان والدك مجهُول الجنسية، أو ولدت فِيْ المملكة كَمْؤسس لأب وأم مجهُولين.

لذلك فإن شُروطْ منح الجنسية السَعُودِيْة لحديثي الولادة هِيْ كَمْا يلي عندما ولد داخل المملكة وخارجها ولكن والده سعودي. إذا كانت جنسية الأب مجهُولة والأم سعودية. كَمْا أضافت ابنًا مجهُول الأبوين وأبًا مجهُولًا وأمًا مؤسِّسة.

لذلك فإن شُروطْ منح الجنسية السَعُودِيْة لحديثي الولادة هِيْ كَمْا يلي

شُروطْ التجنس لزوج المواطن السعودي

هناك بعض الشُروطْ التي يجب على الزوج السعودي استيفاؤها للحصول على الجنسية

أن يكون لديك جواز سفر أصلي من المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن تكون مدة الإقامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 10 سنوات متتالية أو أكثر.

إذا كانت لديك وظيفة متوفرة تتناسب مع شهادة الثانوية العامة وتحتاجك المملكة.

الدخول الشرعي إلى مملكة الزوج.

يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول.

الشُروطْ اللازمة لحصول زوجة المواطن السعودي على الجنسية