كيفِيْة تحديث البيانات الوظيفِيْة منصة مسار بالخطوات 1443

كيفِيْة تحديث بيانات تشغيل منصة مسار بالخطوات 1443 قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة بتوفِيْر كافة الخدمات ذات الصلة إلكترونياً من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث سيتم التواصل معكَمْ من خلال الوزارة الموارد البشرية السَعُودِيْة.

ما هِيْ منصة مسار على الإنترنت

منصة مسار هِيْ إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تختص المنصة بجميع خدمات الوزارة والقضايا ذات الصلة.

تعمل منصة مسار تحديث البيانات

يتم تحديث بيانات الوظائف عبر منصة مسار عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى رَابِطْ المنصة الإلكترونية “مسار”.

تسجيل الدخول باستخدام رَابِطْ الوصول الوطني الموحد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور فِيْ الحقل المحدد.

أدخل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

حدد علامة التبويب الخدمات الفردية.

انقر فوق خدمة بيانات الموظف.

انقر على أيقونة “إنشاء طلب”.

اختيار البيانات الشخصية وخدمة تعديل بيانات العمل.

سجل جميع البيانات الشخصية (الاسم والجنسية والجنس ورقم التخزين وتاريخ الاحتفاظ والخدمة الحكومية والبيانات الأخرى).

إدخال بيانات العمل (جهة حكومية، رتبة، مكان عمل إداري، ترتيب وبيانات أخرى).

املأ تفاصيل المؤهلات التعليمية (نوع الدرجة، التخصص، الدولة، المدينة، التقييم، الجامعة والعديد من التفاصيل).

تحقق من صحة البيانات التي أدخلتها.

المقر فِيْ الأيقونة التالية.

وافق على الشروط والأحكام حول العالم.

انقر فوق رمز الطلب.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة مسار 1443 الإلكترونية

التسجيل فِيْ منصة مسار للاستفادة من الخدمات يتم من خلال النقاط التالية

افتح رَابِطْ المنصة الإلكترونية “مسار”.

انقر فوق إنشاء مستخدم جديد.

اكتب جميع البيانات الشخصية (الاسم ورقم الهُوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد والبيانات الأخرى).

املأ رمز التحقق المرئي فِيْ الحقل المحدد.

انقر فوق الزر “تسجيل”.

منصة الاتصال

يتم الاتصال عبر بوابة مسار بالخطوات التالية

الدخول عبر بوابة منصة مسار “”.

أدخل اسم المستخدم فِيْ الحقل المحدد.

أدخل كلمة المرور بدقة.

املأ رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

شروط التسجيل عبر المنصة الالكترونية 1443

من أهم شروط التسجيل فِيْ منصة مسار ما يلي

يشترط أن يكون العامل سعودي الجنسية.

مطلوب اسم داخل وزارة الإدارة العامة.

يجب أن يكون الموظف قد سجل مسبقًا فِيْ الخدمة من خلال منصة خدمات بياناتي عبر الإنترنت.

مطلوب حساب خاص للموظف من خلال منصة أبشر على الإنترنت.

يشترط فِيْ الموظف أن يكون موظفًا مدنيًا أو متقاعدًا.

طريقة توثيق البيانات من خلال منصة Path 1443

يتم توثيق البيانات من خلال منصة مسار من خلال النقاط التالية

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى منصة مسار.

أدخل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

تأكد من إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

حدد علامة التبويب خدماتي من القائمة الرئيسية.

انتقل إلى بيانات الموظف، ثم انقر فوق إنشاء طلب توثيق.

اطبع معلومات الشهادة من خلال المنصة.

املأ جميع البيانات التي سيتم توثيقها.

اكتب جميع البيانات المتعلقة بالشهادات المطلوبة.

انقر فوق الزر إرسال الطلب.

وصول رسالة تؤكد نجاح توثيق البيانات للموظف.

تطبيق المنصة الإلكترونية

يمكنكَمْ تحميل تطبيق مسار الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الروابط التالية

هُواتف أندرويد يتم تحميل التطبيق من خلال متجر “جوجل بلاي”.

IPhones يتم تنزيل التطبيق من خلال App Store “”.

رقم الاتصال لمنصة مسار على الإنترنت

تقدم منصة مسار الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية خدمة العملاء من خلال رقم مجاني واحد 19911، حيث يمكنك الاتصال بالرقم خلال ساعات الافتتاح الرسمية للمنصة، حيث يوجد فرق دعم فني كاملة. سيكون متاحًا على مدار اليوم لمساعدة العملاء فِيْ الإجابة على جميع الأسئلة.

النظام الأساسي لمسار ارتباط تحديث بيانات الوظيفة

يتم تحديث بيانات موظفِيْ القطاع العام بشكل مباشر من خلال منصة مسار الإلكترونية، حيث توفر المنصة العديد من الخدمات المتعلقة بموظفِيْ القطاع العام داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى تسهِيْل الاستفادة القصوى من خدمات وزارة الموارد البشرية.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن كيفِيْة تحديث بيانات التشغيل لمنصة مسار بالخطوات 1443، طريقة التسجيل على منصة مسار وما هِيْ أهم شروط التسجيل، ومن ثم أرفقنا روابط لتحميل تطبيق مسار. على أنظمة مختلفة، ثم قمنا بإرفاق الرَابِطْ الرسمي لمنصة مسار لتحديث البيانات.