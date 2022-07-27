كيفِيْة تحديث بيانات جدارة للتوظيف والتقديم على الوَظْائِفْ الحكومية 1444

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات الجدارة، ونظراً لأهميتها فِيْ زيادة الوصول إلى الوَظْائِفْ المطابقة للمؤهلات، تهدف الوزارة إلى ضمان التوافق مع الوثائق الرسمية من خلال تسجيل البيانات الشخصية والعلمية فِيْ السير الذاتية، ومن ثم تنتقل البيانات إلى مرحَلْة ة، ثم تحدد تلقائيًا نقاط الترشيح لجميع المتقدمين وتنشر نتائج العمل على أساس الجدارة.

كيف يتم تحديث بيانات التوظيف الخاصة بك

يمكن للمواطنين السعوديين الذين يمكنهم التسجيل فِيْ جدارا تحديث بياناتهم بالطرق التالية

افتح رَابِطْ تسجيل الدخول إلى ميزة (حاليا منصة مسار).

ثم اضغط تسجيل الدخول من خلال البوابة الوطنية.

أدخل رقم المعرف الخاص بك، أو يمكنك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أدخل رمز التأكيد من رسالة الهاتف المحمول واضغط على متابعة.

فِيْ القائمة الجانبية، انقر فوق الخيار لتحديث البيانات.

تعديل البيانات وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت صحتها.

تأكد من صحة التفاصيل وانقر فوق حفظ.

التقدم لشغل مناصب الجدارة

تقدم إدارة الموارد البشرية خدماتها لخريجي الباحثين عن عمل للتقدم للوَظْائِفْ الحكومية على النحو التالي

انتقل إلى رَابِطْ جدارا للتوظيف.

ثم حدد تسجيلًا جديدًا.

املأ بطاقة الهُوية الوطنية الخاصة بك وتاريخ الميلاد، ثم حدد جنسك.

الدقة عند إدخال الكود من الصورة المرئية والضغط على Enter.

ثم قم بتحديث بيانات الأداء إذا لزم الأمر.

ابحث عن الإعلان الحكومي الذي تريد الترشح له.

التوجه إلى صفحة التطبيق وتسجيل البيانات حسب البيانات الموجودة فِيْ السجلات الرسمية.

فِيْ حالة طلب الأمر، يرجى إرفاق المستندات المطلوبة.

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

تسجيل الدخول الأهلية

حتى يتمكن المواطنون من تحديث بيانات برنامج جدارا، يجب عليهم تسجيل الدخول أولاً، وهنا يختار المستخدم الدخول عن طريق الدخول إلى الدولة، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل البيانات، أي رقم المقيم، أو يختار المستخدم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أدخل البيانات فِيْ حساب أبشر، ثم أدخل رقم تأكيد النظام المرسل إلى الهاتف المحمول فِيْ رسالة نصية وأخيراً اضغط على زر المتابعة، فِيْ هذه الحالة يمكنك إدخال ميزة، ثم تعديل البيانات والخيار 1444 للتقدم لشغل الوَظْائِفْ الحكومية.