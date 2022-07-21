كيفِيْة تحديث معلومات حساب المواطن الخاص بك، يرغب الكثير من السعوديين الذين لديهم حساب مواطن فِيْ معرفة كيفِيْة تحديث معلوماتهم من خلال حساباتهم، ومن خلال هذه المقالة سنزودكَمْ بالتفاصيل.

كيفِيْة تحديث معلومات حساب المواطن الخاص بك

تعد مسألة تحديث بيانات الحساب الشخصي للمواطن قضية مهمة لاستمرار التمويل، والتي سيتم تنفِيْذها فِيْ الخطوات الممكنة التالية

فِيْ البداية، قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع برنامج حساب المواطن.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول” الأزرق.

أكَمْل تسجيل الدخول لحساب المواطن الخاص بالمستلم.

انقر فوق التفاصيل المتعلقة بطلبك فِيْ واجهة الحساب.

استمر فِيْ تحديث البيانات وانقر فوق التالي.

أخيرًا، قم بتقديم واستكَمْال نموذج الطلب بعد موافقة الشركة.

كيفِيْة احتساب حقوق المواطنين على الحسابات الشخصية

الغرض من حساب كفاءة المواطن هُو توفِيْر جهاز كَمْبيوتر يسمح للمستفِيْدين بالعثور على درجات الكفاءة، ويتم ذلك فِيْ الخطوات التالية

بادئ ذي بدء، قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع حساب المواطن

انقر فوق خيار الحاسبة للتحقق من الواجهة.

تأكد من تسجيل المستلم فِيْ البرنامج.

الحالة هِيْ علامة الخيار المناسبة لتحديد حالة المستفِيْد.

أدخل إجمالي الدخل للفرد أو الأسرة.

أدخل جميع البيانات التي يطلبها النظام.

انقر فوق خيار الحساب لعرض تكاليف الدعم الخاصة بك.

مَوعِد الدفعات الشهرية للمحافظة على حساب المواطن

يتم الدفع من الحساب المصرفِيْ للمواطن إلى حساب المواطن فِيْ اليوم العاشر من كل شهر من التقويم الميلادي، وسيتم تحديد جميع متلقي الدعم بحَلْول تاريخ الإيداع، وفقًا للإعلان الرسمي المنشور على منصة تويتر اجتماعي.

كيفِيْة تجديد حساب المواطن الخاص بك