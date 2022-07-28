كيفِيْة تسجيل الحصول على دعم أجور المعلمين 1444 بالسَعُودِيْة

دعم رواتب المعلمين 1444 فِيْ السَعُودِيْة .. أصدرت الحكومة السَعُودِيْة اللوائح المنظمة لنظام العمل داخل حدود المملكة العربية السَعُودِيْة، بما فِيْ ذلك الموافقة على رواتب المدارس الخاصة 1444 لكل من الإداريين والمعلمين وجميع الخاضعين لنظام التعليم. الحصول على دعم كامل للراتب.

دعم رواتب المعلمين 1444 فِيْ السَعُودِيْة

أعلنت الموارد البشرية عن وجود صندوق فِيْ السَعُودِيْة لدعم المعلمين ورواتبهم.

خاصة أولئك الذين يعملون فِيْ المدارس الخاصة سواء كانوا معلمين أو معلمين وهُو نوع من الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السَعُودِيْة للمعلمين.

بالتعاون مع وزارة العمل وإذا أردت معرفة الشُروطْ التي يجب توافرها فهِيْ –

يجب أن يكون المعلم مسجلاً من قبل المدرسة فِيْ برنامج إعانة الأجور.

وأن المدرسة فِيْ المساحات الخضراء والبلاتينية.

يجب أن تكون المدرسة قد سجلت المعلم مسبقًا فِيْ الضمان الاجتماعي.

فضلا عن كونها نشطة فِيْ التأمين وكذلك قيد المدرسة فِيْ نظام حماية الرواتب.

يجب ألا يتجاوز راتب المعلم 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المعلم مسجلاً فِيْ الضمان الاجتماعي وأن يكون موظفًا بدوام كامل.

يشترط ألا تكون مستفِيْدًا من أي برنامج دعم من خلال وزارة الموارد البشرية.

ألا يكون طالبًا فِيْ أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية.

خطوات التسجيل للحصول على دعم رواتب المعلمين