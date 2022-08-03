كيفِيْة تسجيل روضة نظام نور 1444 -2022

كيفِيْة التسجيل فِيْ روضة نظام نور 1444 .. قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السَعُودِيْة بتوفِيْر النظام الموحد على موقع نور التعليمي كَمْنصة لتقديم الخدمات الإلكترونية وأهمها التسجيل فِيْ رياض الأطفال أو رياض الأطفال لتسهِيْل تسجيل أولياء الأمور والطالب فِيْ المدارس الأقرب إليهم وفق شُروطْ وخطوات محددة أما نظام نور التعليمي فهُو نظام خدمات تعليمي متكامل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يوفر للمواطنين والطلاب وأولياء أمورهم جميع الخدمات. التي تقدمها الوزارة من خلال موقع الكتروني، الانضمام إلى المؤسسات التعليمية فِيْ الوقت المطلوب، وإتاحة فرص الاستشارة الإلكترونية، وكذلك معرفة نتائج الأطفال.

كيفِيْة التسجيل فِيْ روضة نظام نور 1444

ونقدم لكَمْ خطوات وطريقة التسجيل بسهُولة فِيْ رياض الأطفال ورياض الأطفال من خلال النظام الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، نظام نور للتعليم العام لعام 1444 هـ و 2022 م، كل ما عليك فعله هُو استخدام أي جهاز متصل بـ إنترنت

الدخول فِيْ نظام نور التعليمي

بعد ذلك، ستضغط على “تسجيل الدخول إلى حساب أحد الوالدين باسم المستخدم وكلمة المرور”.

وانقر فوق تسجيل الأطفال ثم قم بتسجيل طالب جديد، والذي يمكنك العثور عليه فِيْ الأعلى

وكتابة رقم الهُوية أو رقم الإقامة للطالب للتسجيل

اختر علاقة الطفل بالشخص الذي قام بتسجيل الطلب وأضف وظيفة الوصي

تحديد جنسية الطالب والأب والأم ورقم جواز السفر والسجل المدني

وكذلك الحال بالنسبة لبطاقة الهُوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها والأجداد وبياناتهم وكذلك من حيث الاسم والجنسية وجنس الطفل والإقامة.

عنوان الوصي وملكية العقار ورقم المنزل وعنوان التحقق ورقم الهاتف المحمول

وتقوم بالضغط على تأكيد البيانات وتسجيل بيانات الروضة فِيْ المكان الذي تريده والادارة التي تنتمي اليها

و Office of Education، ثم انقر فوق Save ثم أرفق جميع الأوراق

والمستندات المطلوبة من الطفل والتي تثبت صحة بياناته، وستصلك رسالة لاستكَمْال التسجيل.

أعمار الالتحاق برياض الأطفال