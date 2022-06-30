كيفِيْة تعديل المؤهل فِيْ توكلنا 2022 1444

قد يرغب العديد من مستخدمي منصة توكلنا فِيْ معرفة كيفِيْة تعديل الشهادة فِيْ توكلنا 2022-1444 لإضافة شهادة جديدة أو تغيير الشهادة الحالية، وقد يواجه بعضهم صعوبة فِيْ تغيير الشهادة على المنصة. لذلك فإن هذا المقال مخصص لتقديم إجابة لسؤال، وشرح خطوات تغيير العنوان التعليمي من خلال منصة أبشر على الإنترنت.

تغيير المسمى الوظيفِيْ الأكاديمي

يسمح الوضع السياسي لوزارة الداخلية السَعُودِيْة للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بتغيير مؤهلاتهم الأكاديمية إلكترونيًا. من خلال هذه الخدمة يمكن للأفراد تعديل مؤهلاتهم التعليمية بخطوات بسيطة. يتم ذلك فِيْ تطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر. نتعلم عن هذا فِيْ هذه المقالة.

كيفِيْة تغيير المؤهلات فِيْ توكلنا 2022 – 1444

يتم تعديل المؤهل الأكاديمي المتاح فِيْ تطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى المنصة الإلكترونية “أبشر”.

اضغط على أبشر People.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهُوية ثم كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

دخول الوضع الحضري.

انقر فوق الخدمات عبر الإنترنت.

سجّل الدخول إلى خدمة اتصالات الحالة السياسية.

أداء خدمة صحفِيْة.

خيار تعديل المؤهلات الأكاديمية.

أدخل البيانات وحمّل المستندات المطلوبة.

انقر فوق طلب التأكيد وانتظر حتى تتم الموافقة عليه.

كيف تعدل درجة أكاديمية فِيْ الأحوال الشخصية

يتم تغيير أو تعديل العنوان الأكاديمي فِيْ الوضع الحضري من خلال منصة أبشر على النحو التالي

اذهب إلى المنصة الإلكترونية “أبشر”.

اضغط على أبشر People.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهُوية ثم كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

دخول الوضع الحضري.

انقر فوق الخدمات عبر الإنترنت.

سجّل الدخول إلى خدمة اتصالات الحالة السياسية.

انقر فوق تشغيل الخدمة، ثم حدد تعديل الشهادة الأكاديمية.

أدخل البيانات وأرسل المستندات اللازمة.

انقر فوق طلب التأكيد وانتظر حتى تتم الموافقة عليه.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة أبشر

لتعديل المؤهل الأكاديمي فِيْ تطبيق توكلنا، يجب أن يكون لدى المستخدم حساب على منصة أبشر على الإنترنت. لإنشاء حساب جديد على المنصة يمكنك اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة تسجيل المستخدم الجديد على منصة أبشر.

أدخل رقم الهُوية الوطنية أو رقم الإقامة.

قم بتدوين رقم الهاتف المحمول.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

انشي اسم مستخدم.

أنشئ كلمة مرور.

تأكيد كلمة المرور.

حدد اللغة التي تفضلها.

أدخل الرمز المرئي.

اقبل شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

انقر فوق رمز التالي.

تحقق من رقم هاتفك المحمول.

إنهاء التسجيل على المنصة.

كيف تسأل عن المؤهلات الأكاديمية أبشر

تتيح منصة أبشر للأفراد السؤال عن مؤهلاتهم الأكاديمية من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى المنصة الإلكترونية “أبشر”.

اضغط على أبشر People.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهُوية ثم كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى موظف أبشر.

انتقل إلى الخدمات عبر الإنترنت.

انقر فوق Urban Status من قائمة الخدمات.

انقر فوق المعلومات الشخصية.

ستظهر الشهادة بين المعلومات الأخرى.

شروط تعديل مؤهلات أبشر الأكاديمية

من أجل تعديل مؤهلاتك الأكاديمية فِيْ تطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر، يجب استيفاء الشروط أو المتطلبات التالية

توافر بطاقة الهُوية.

شهادة مؤهلات جديدة.

امتلاك حساب على منصة أبشر.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

رَابِطْ تعديل المؤهل الأكاديمي أبشر

يمكنك الانتقال مباشرة إلى “Status Policy Communication Service”، ثم النقر فوق “تنفِيْذ الخدمة”، واختيار “تعديل المؤهلات الأكاديمية” واتباع التعليمات حتى يتم تقديم طلب لتغيير الدرجة.

كيفِيْة تعديل الشهادة فِيْ توكلنا 2022 – 1444 تتم باتباع بضع خطوات بسيطة من خلال منصة أبشر على الإنترنت، كَمْا تعلمنا فِيْ المقال. تقدم إدارة الموقف السياسي بوزارة الداخلية السَعُودِيْة هذه الخدمة فقط من خلال منصة أبشر للخدمات الحكومية.