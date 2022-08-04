كيفِيْة تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن 1444 ومدة دراسة الاعتراض وشُروطْ الأهلية

كيفِيْة تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن 1444 برنامج حساب المواطن يسمح بتقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن، حيث أن هناك أكثر من 800 ألف أسرة سعودية تستفِيْد من الدعم، وسيتم ة هذه الطلبات ويتم التحقق منها وفِيْ حال قبول الطلب سيحصل الفرد على قيمة الدعم الذي لم يحصل عليه بحد أقصى 3 أشهر، لذلك يتساءل الجميع عن مدة دراسة الحالة وسنقدمها لك مع شرح لخطوات تقديم طلب اعتراض خلال هذه الشُروطْ قبول طلبات الدعم.

كيفِيْة تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 عدم الأهلية

منذ فتح تسجيل حساب المواطن قبل عامين منذ إغلاقه، يسارع عدد كبير من الأسر السَعُودِيْة للتسجيل للحصول على الدعم، ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شُروطْ الاستحقاق لحساب المواطن. أن يلتقي المتقدم لقبول الطلب، ويسمح البرنامج بتلقي الطلبات الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع حساب المواطن.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق تسجيل.

بعد ذلك، انقر فوق أيقونة دراسة الأهلية.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات، انقر فوق الرمز لأسباب استبعاد المستفِيْد الأساسي أو المنتسب.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال طلب الاستئناف.

أدخل البيانات المطلوبة، موضحًا سبب تقديمك للاعتراض.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

كيف يمكنني متابعة حالة اعتراض الأهلية

إذا قمت بتقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن، يمكنك متابعة الطلب بالخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع حساب المواطن .

. تسجيل الدخول كَمْستفِيْد.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة حسابك الشخصي.

ثم اضغط على أيقونة اعتراضات الأهلية.

سيظهر أمامك إذا تمت ة الطلب أم لا، وإذا تمت الموافقة عليه أو رفضه.

ما هِيْ مدة دراسة الاعتراض على استحقاق حساب المواطن

يسمح برنامج حساب المواطن بتقديم الطلبات للاعتراض على عدم الأهلية، ومدة دراسة الاعتراض هِيْ فترة تتراوح من شهر واحد إلى 3 أشهر كحد أقصى، وتتم ة شُروطْ التقديم والأهلية ويتم قبول الطلب أو رفضه الجواب. وفِيْ حال قبول الطلب يستلم الفرد كافة الأقساط الاقتصادية التي لم يستلمها بحد أقصى 3 أشهر.

1444 متطلبات الأهلية لحساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن إعادة فتح السجل بعد التعديلات الجديدة التي أعلنها الديوان الملكي بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 8 ملايين ريال سعودي لحساب المواطن لمواجهة ارتفاع الأسعار. لقد تم تأسيسها متطلبات الأهلية لحساب المواطن الجديد منها