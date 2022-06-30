كيفِيْة حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية السَعُودِيْة

يستخدم الطلاب طريقة حساب نسبة التخرج من الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمعرفة النسبة المئوية الإجمالية التي حصلوا عليها فِيْ شهادة الثانوية العامة بعد التخرج من هذه المرحَلْة. تساعدهم نسبتهم أيضًا فِيْ معرفة الكلية التي سيلتحقون بها. لذلك سنتعرف فِيْ هذا المقال على طرق حساب النسبة المئوية لطلبة الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وربطها بالآلة الحاسبة الإلكترونية.

حاسبة النسبة المئوية

يتم الحصول على النسبة المئوية بحساب رياضي يعتمد على القسمة والضرب والنسبة المئوية هِيْ طريقة للتعبير عن رقم على شكل كسر 100 ويتم الإشارة إلى النسبة المئوية بعلامة “٪” ويتم كتابة الرقم بجانبها، على سبيل المثال، يعرف 60٪ وطلاب المدارس الثانوية النسبة المئوية لإجماليهم لأنها تحدد الكلية التي سيلتحقون بها فِيْ المستوى الجامعي.

كيفِيْة احتساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية السَعُودِيْة

يتم تحقيق النسبة المئوية من خلال عملية حسابية بسيطة تعتمد على القسمة والضرب. يمكن استخدام المثال التالي لتوضيح هذا الحساب

إذا أردنا حساب النسبة المئوية لمجموع 620 × 800، نقسم مجموع 620 على إجمالي 800 ثم نضرب النتيجة فِيْ الرقم 100 على النحو التالي

620 ÷ 800 = 0.775

0.775 × 100 = 77.5

إذن، النسبة المئوية لمجموع 620 إلى 800 هِيْ 77.5

كيف تحسب النسبة عبر الإنترنت

يوفر موقع الآلة الحاسبة القدرة على العثور على النسبة المئوية لأي درجة يتلقاها الطالب، ويمكن استخدام الآلة الحاسبة للعثور على النسبة المئوية لإجمالي GCSE باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة “حساب النسبة المئوية”.

انقر فوق “متقدم”.

انقر فوق “النسبة المئوية”.

أدخل قيمة الإجمالي الذي حصل عليه الطالب فِيْ حقل النسبة المئوية للمزود.

أدخل إجمالي الشهادة الثانوية فِيْ الحقل بجوار النسبة المئوية.

انقر على أيقونة “الحساب”.

بعد ذلك، سيتم عرض النسبة المئوية من الإجمالي الذي حصل عليه الطالب.

خطوات حساب النسبة المئوية باستخدام الهاتف

يمكن لأي طالب أو فرد حساب النسبة المئوية لأي مبلغ أو أي رقم عبر هُواتفهم باتباع الخطوات التالية

افتح تطبيق الآلة الحاسبة على هاتفك.

أدخل قيمة الإجمالي الذي حصل عليه الطالب.

اضغط على الزر (÷).

أدخل المجموع.

اضغط على الزر (×).

أدخل الرقم 100.

الضغط على الزر يساوي (=).

انظر النتيجة ما هِيْ النسبة المئوية.

رَابِطْ حاسبة دبلوم المدرسة الثانوية

يمكنك الذهاب إلى الرَابِطْ لحساب النسبة المئوية لإجمالي شهادة الثانوية العامة “”، ثم اتباع الخطوات التي نعرفها للوصول إلى النسبة المئوية.

تعلمنا كيفِيْة حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية السَعُودِيْة بعملية حسابية بسيطة وبأكثر من طريقة. عندما يلجأ طلاب المدارس الثانوية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى حساب هذه النسبة لمعرفة الكليات التي لديهم تحت تصرفهم للتسجيل وفقًا لمجموعهم فِيْ الشهادة الثانوية.