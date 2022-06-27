كيفِيْة حساب مكافأة نهاية الخدمة بالسَعُودِيْة للموظفِيْن وللمعلمين

كيفِيْة حساب مزايا إنهاء الخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للموظفِيْن والمعلمين ومبلغها، والتي سنشرح لك من خلالها، والعديد من المعلومات المهمة الأخرى ذات الصلة.

مزايا إنهاء الخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للموظفِيْن والمعلمين

تعتبر إكرامية نهاية الخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من الأشياء التي يتمتع بها الموظفون فِيْ جميع قطاعات المملكة، حيث يتلقى الموظفون تعويضات مالية على حساب عدد سنوات الخدمة التي خدموها وتستند إلى شروط وظروف معينة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكافآت إلزامية لصاحب العمل ساعة أو ساعة.

كيفِيْة حساب إكرامية نهاية الخدمة

تختلف طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة حسب قطاع العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وفِيْما يلي سنشرح كيفِيْة حساب هذا التعويض لكل قطاع وظيفِيْ فِيْ المملكة.

كيفِيْة احتساب رسوم إنهاء الخدمة لموظف الخدمة المدنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443

نص المادة 18 (18) من قانون الخدمة المدنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المعمول به فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ينص على أن موظفِيْ القطاع العام يجب أن يستحقوا أجرًا، كَمْا ينص القانون على أن موظف القطاع الخاص يستحق نفس الأجر. على الرغم من اختلاف طريقة احتسابها، وتحسب المكافأة على أساس الشروط والأحكام التالية

إذا لم تصل مدة الخدمة إلى عشر سنوات يحسب بدل إنهاء الخدمة بمقدار 10٪ من آخر راتب أساسي للموظف خلال فترة الخدمة بالأشهر.

إذا بلغت مدة الخدمة عشر سنوات ولم تصل إلى خمس وعشرين سنة يحسب بدل إنهاء الخدمة على أساس 11٪ من آخر راتب يتقاضاه الموظف خلال مدة الخدمة بالأشهر.

إذا كانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة وانتهت بسبب الإلغاء أو الإقالة بقرار من مجلس الوزراء أو بمرسوم سام لأي سبب غير سبب تأديبي يحسب بدل إنهاء الخدمة بنسبة 14٪ من آخر راتب أساسي. خلال فترة الخدمة فِيْ شهُور.

إذا كانت الاستقالة بسبب الزواج، بغض النظر عن مدة الخدمة، ما لم تكن مستحقة لمعاش الشيخوخة، بمجرد اكتمال سنة الاختبار يتم احتساب إكرامية نهاية الخدمة للموظف المتقاعد على أساس 11٪ من الراتب الأساسي فِيْ أشهر الخدمة.

كيفِيْة احتساب إكرامية نهاية الخدمة للقطاع الخاص 1443

نص قانون العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على أن مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص لعام 1443 هـ تحسب على أساس نصف الأجر عن كل سنة عن الخمس (5) سنوات الأولى، وبعدها يكون أجر الشهر كاملاً. محسوبة عن السنوات التالية ويحق للموظف أجر أجزاء من العام حسب المدة التي قضاها فِيْ الخدمة، ولكن يجب استيفاء الشروط والأحكام التالية

فِيْ حالة استقالة الموظف وكانت الخدمة أقل من عامين لا يحق للموظف الحصول على تعويض مالي فِيْما يتعلق بإكرامية الإنهاء.

إذا استقال الموظف وتجاوزت خدمته سنتين ولم تصل إلى خمس سنوات يحق للموظف الحصول على ثلث ثلث إكرامية الإنهاء.

إذا استقال الموظف وبلغت خدمته خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات فِيْحق له الحصول على ثلث الراتب.

إذا استقال الموظف وبلغ وقت عمله (10) سنوات يجب على صاحب العمل توفِيْر البدل كاملاً.

أما المرأة العاملة فِيْحق لها أجر كامل عند استقالتها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ ولادة طفلها.

إذا ترك الموظف وظيفته وانتهى العقد لظروف قاهرة يستحق أجره كاملاً.

كيفِيْة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443

هناك بعض الفحوصات والشروط التي تحتسب إكرامية نهاية الخدمة للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وسيوضح ما يلي هذه الفحوصات والشروط

عندما يخصص المعلم 10 سنوات للتدريس يُدفع البدل بالكامل.

إذا استقال المعلم ولم يكَمْل عامين فِيْ مجال التعليم لا يتم دفع الرسوم.

فِيْ حالة استقالة المعلم واجتياز فترة تتراوح من سنتين إلى أقل من 5 سنوات يُدفع ثلث (1/3) الجائزة.

إذا تم نقل المعلم إلى مدرسة أخرى يمكن احتساب ما قبل الخدمة بالكامل.

يتم احتساب المكافأة بناءً على قيمة الراتب الأخير للمعلم.

حاسبة مزايا إنهاء الخدمة

توفر وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة آلة حاسبة إلكترونية لتحديد المبلغ المتاح لبدل نهاية الخدمة، كَمْا يوجد جهاز كَمْبيوتر على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله للموظف معرفة القيمة التقريبية لـ الفائدة المستحقة.بعد كتابة بعض التفاصيل للاستفادة من هذه الآلة الحاسبة لمعرفة القيمة التقريبية لمنفعة إنهاء الخدمة بشكل عام 1443 هـ، وفِيْما يلي سنشرح كيفِيْة حساب إكرامية الإنهاء.

حاسبة إكرامية نهاية الخدمة لموظف مدني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

تحتسب المكافأة للموظف الذي يعمل فِيْ القطاع الحكومي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ حالة التقاعد المنتظم بمضاعفة آخر راتب (6) مرات، بينما تحسب المكافأة بـ (4) أضعاف الراتب الذي يتقاضاه الموظف أثناء التقاعد المبكر. . باتباع ما يلي

انتقل إلى “كَمْبيوتر الويب”.

أدخل آخر راتب للمستفِيْد.

انقر فوق العلامة.

أدخل الرقم 6 أو 4، حسب حالة التقاعد الخاصة بك.

اضغط على زر المساواة لمعرفة قيمة المكافأة التقريبية.

حاسبة إكرامية نهاية الخدمة لموظف القطاع الخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يمكن للموظفِيْن الخاصين استخدام كَمْبيوتر تعويض نهاية الخدمة على النحو التالي

اذهب إلى “حاسبة رسوم الخدمة”.

حدد نوع العقد.

تحديد سبب إنهاء عقد العمل.

أدخل الراتب بعد انتهاء فترة العمل.

اضغط على زر المساواة لعرض قيمة المكافأة.

حاسبة نهاية الخدمة للمعلمين

يمكن للمعلمين احتساب إكرامية نهاية الخدمة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السَعُودِيْة على النحو التالي

الوصول إلى موقع حساب المكافأة فِيْ نهاية الخدمة.

حدد نوع العقد.

حدد سبب إنهاء العقد.

قم بتدوين راتب المعلم.

تحديد مدة الخدمة بالسنوات والشهُور والأيام.

النقر على أيقونة المساواة.

سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونيا.

نهاية الخدمة فوائد منصة قوى

توفر منصة “قوى” القدرة على احتساب مكافأة نهاية الخدمة لكل من موظفِيْ القطاع الخاص والمعلمين، على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة “قوى”.

ستظهر حاسبة رسوم الخدمة.

حدد نوع العقد.

تحديد سبب إنهاء علاقة العمل.

أدخل الراتب “حسب إجمالي الراتب الأخير”.

أضف تاريخ البدء والانتهاء للعقد.

انقر فوق حقل الحساب.

انتقل إلى أسفل الصفحة الرئيسية.

سيتم عرض المبلغ المستحق للمكافأة على الفور.

عوامل احتساب قيمة إكرامية نهاية الخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443

تعتمد قيمة إكرامية نهاية الخدمة للموظفِيْن العاملين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عام 1443 هـ على عدد من العوامل الرئيسية، وعلى وجه الخصوص

قيمة الراتب للموظف يتم احتساب قيمة الأجر بناءً على آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف، حيث تزداد بزيادة قيمتها لكل من الموظفِيْن فِيْ القطاعين الخاص والعام، بإضافة قيمة للجهُود المبذولة فِيْ فِيْما يتعلق بالمخاطر المهنية وفقًا لعقد العمل المتفق عليه بين الموظف وصاحب العمل.

مقدار الوقت الذي يقضيه الموظف فِيْ العمل المدة شرط أساسي لحساب قيمة المكافأة، حيث تعتمد قيمة المكافأة على الفترة التي قضاها خلال فترة العمل.

سبب إنهاء العلاقة التعاقدية استقالة الموظف فِيْ بعض الأحيان تجعله لا يستحق أي أجر، إذا كانت مدة خدمته لا تتجاوز 10 سنوات، بحسب المادة 81 من قانون العمل.

حالات فقدان مزايا إنهاء الخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يسقط حق الموظف فِيْ مكافأة نهاية الخدمة فِيْ الحالات التالية

عندما يهاجم الموظف المدير أو صاحب العمل أو حتى رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، مع إثبات ذلك.

عندما يفسر الموظف التزاماته بموجب عقد العمل أو لا يطيع الأوامر القانونية.

إذا لم يتبع الموظف التعليمات المتعلقة بالسلامة، بعد إنذاره كتابةً، بشرط أن تكون هذه التعليمات معلنة فِيْ مكان ظاهر.

عند إثبات الأفعال المتعمدة التي تسبب ضررًا ماديًا لصاحب العمل، بشرط أن يتم إبلاغ السلطات المختصة من قبل صاحب العمل بالحادث فِيْ غضون أربع وعشرين (24) ساعة من الفعل.

عند ثبوت التزوير غير الأخلاقي ضمن فرصة العمل مع ما يثبت ذلك.

إذا تم تعيين الموظف خلال فترة الاختبار.

التغيب عن العمل لأكثر من خمسة عشر يومًا متواصلاً إذا تم التبليغ عنه بعد عشرة أيام من التغيب عن العمل.

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يمكن لجميع الموظفِيْن فِيْ الصناعات الوصول إلى حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عبر الإنترنت وعرض تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة، وتحديد إنهاء الخدمة ومدة الخدمة، وكذلك آخر راتب، بحيث يمكن عرض المكافأة.

فِيْ الختام، أوضحنا كيفِيْة احتساب إكرامية نهاية الخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للموظفِيْن والمعلمين واستمرنا فِيْ شرح جائزة نهاية الخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وأكَمْلنا نصيحة نهاية الخدمة من خلال البوابة. ثقافة الارتباط لسهُولة الوصول إليها.