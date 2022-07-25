كيفِيْة حساب نقاط المفاضلة فِيْ جدارة 1444 بالتفصيل خطوات حساب النقاط

كيفِيْة احتساب نقاط المقارنة فِيْ جدارا بعد فتح باب التسجيل فِيْ بوابة وَظْائِفْ جدارا. حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية سهُولة الاطلاع على نقاط المقارنة واحتسابها.

يتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية. لهذا السبب نقدم لكَمْ، من خلال الأسطر التالية، خطوات ة حساب المقارنة بالتفصيل فِيْ Jadara 1444.

حساب نقاط المقارنة

الجدير بالذكر أن حساب نقاط المقارنة فِيْ نظام جدارا يعتمد على ترشيح جميع المواطنين للوَظْائِفْ المعلنة من قبل حكومة المملكة فِيْ البرنامج. يقوم النظام بجمع النقاط للمواطنين الذين يتقدمون لوظيفة ويحدد قيمة نقاط المرشح التي تساعد فِيْ التقدم للوظيفة. لذلك بعد احتساب نقاط المرشح تتم مقارنتها بنقاط باقي المرشحين.

خطوات احتساب نقاط المقارنة فِيْ جدارا 1444

فِيْ حال كان مجموع النقاط التفاضلية بحد أقصى (100) يتم توزيعه وفق مخطط إنفوجرافِيْك توضيحي كالتالي

وعليه فإن ما يلي واضح

درجة التمايز القصوى هِيْ 100.

يمثل معدل الدرجات التراكَمْي 40 نقطة من الدرجة التفاضلية، ويتم حساب قيمتها عن طريق تحديد النسبة المئوية لمتوسط ​​الدرجات التراكَمْي للخريج.

يمثل الاختبار 40 من مجموع النقاط التفاضلية، وتصبح درجة الاختبار “100” 40. اضرب القيمة فِيْ 0.4.

أقدمية التخرج تحتسب الدرجة عن كل سنة تمر بعد تاريخ التخرج بمعدل نقطتين لكل سنة.

يتم احتساب درجة التمايز من 100.

بوابة جدارا الالكترونية

بالإضافة إلى ما سبق، أطلقت وزارة الموارد البشرية بوابة جدارا بهدف مساعدة الشباب الراغبين فِيْ الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم العلمية والعملية. يتم ذلك بعد استيفاء متطلبات التسجيل الإلكتروني.

رَابِطْ بوابة جدارا

التسجيل الإلكتروني على بوابة جدارا لتوظيف الشبان والشابات السعوديين الباحثين عن عمل يتم على النحو التالي