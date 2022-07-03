كيفِيْة طباعة تصريح الحج من أبشر 2022

تعد طريقة طباعة تصريح الحج من أبشر 2022 من الأمور التي يحتاجها المواطن والمقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للسماح له بأداء مناسك الحج والعمرة. طرق الاستفسار عن الرخصة وكل ما يتعلق بها.

تصريح حج 2022

تصريح الحج من الخدمات المهمة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتتم هذه الخدمة عبر الإنترنت ومن خلال العديد من المنصات المتخصصة التابعة للوزارة، حيث تصدر هذه التصاريح داخل المملكة. السَعُودِيْة للمواطنين والمقيمين لتوفِيْر الوقت والجهد وتسهِيْل على المواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى الأعمال الورقية.

كيفِيْة طباعة تصريح الحج من أبشر

عند حصول المواطن على تصريح الحج عبر الإنترنت، عليه أن يتخذ الخطوة التالية وهِيْ طباعة التصريح من خلال منصة أبشر، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

الدخول عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر.

حدد منصة أبشر الفردية لتسجيل الدخول إلى المنصة.

عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ؛ ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

سيتلقى الحاج رسالة نصية على هاتفه تحتوي على رمز التحقق.

اضغط على أيقونة خدماتي ثم اختر خدمات الحج.

الضغط على طباعة تصريح الحج.

أدخل رقم بطاقة الإقامة ورقم الهُوية الوطنية للحاج.

اضغط على عرض التصاريح ثم اضغط على زر طباعة، وبعد ذلك ستتم طباعة تصاريح الحج.

استفسر عن تصريح الحج

قدمت وزارة الحج والعمرة خدمة مهمة للاستعلام عن تصاريح الحج ويتم الاستعلام بعدة خطوات وهذه الخطوات كالتالي

الدخول عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الحج والعمرة “”.

الدخول مباشرة من خلال الحساب الشخصي للمواطن.

بالضغط على استعلام الطلب ثم إدخال رقم الهُوية والرمز المرئي فِيْ المساحة المخصصة له.

انقر فوق إرسال الطلب وسيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالترخيص.

خطوات الحصول على تصريح الحج للسعوديين

يمكن للمواطن والمقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الحصول على تصريح الحج باتباع الخطوات التالية

الدخول عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الحج والعمرة “”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهُوية الوطنية فِيْ الحقل المخصص لها.

انقر على أيقونة الخدمات والحجوزات. ثم اضغط على أيقونة طلب الحجز.

ادخل من خلال نموذج الحجز الإلكتروني، ثم املأ جميع المعلومات المطلوبة وهِيْ اسم المدينة وجدول الحجز.

يجب ة جميع بيانات المواطن والتحقق منها. ثم اضغط على إرسال. لذلك تم الحجز بنجاح.

كيفِيْة دفع فاتورة تصريح الحج

يجب على المواطن والمقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الذي يرغب فِيْ الاستفادة من تصاريح الحج دفع الفاتورة أولاً ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

التوجه لخدمة السداد عن طريق البنك المعتمد عند الحاج.

انقر على أيقونة دفع فاتورة الدفع.

اضغط على أيقونة الخدمات الحكومية. ثم تحدد وزارة الحج والعمرة.

يجب على الحاج اتباع جميع التعليمات لدفع رسوم التصريح بنجاح.

شروط الحصول على تصريح الحج

يشترط فِيْ الحاج أن يستوفِيْ عدة شروط فِيْ حال رغب فِيْ الحصول على تصريح، وهِيْ كالتالي

يجب أن يكون مقدم الطلب مواطنًا أو مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة.

دفع كافة رسوم تصريح الحج.

أن لا يشكو الحاج من الأمراض المزمنة.

أن يكون الحاج حاصلا على شهادة لقاح كورونا.

تقديم كافة التحَلْيلات اللازمة لإثبات خلو الحاج من فِيْروس كورونا.

التواصل مع وزارة الحج والعمرة

يمكن للمواطنين والمقيمين التواصل مع وزارة الحج والعمرة للاستعلام عن الأمور المتعلقة بالتصاريح وطرق الاتصال كالتالي

اتصل بخدمة العملاء بالوزارة على رقم 920002814.

او ادخل البريد الالكتروني للوزارة [email protected]

زيارة موقع الوزارة عبر حسابها على تويتر.

رَابِطْ لطباعة تصريح الحج على الإنترنت

يمكن للحاج طباعة تصريح الحج عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر حيث يمكنه الطباعة من خلال هذا الموقع عن طريق تسجيل بيانات الحج وتقديم طلب طباعة ورَابِطْ لطباعة تصريح الحج “”.

بهذا نكون قد انتهِيْنا من هذه المقالة بعنوان كيفِيْة طباعة تصريح الحج من أبشر 2022، والتي تناولنا فِيْها معلومات عن تصاريح الحج، وكيفِيْة طباعة هذه التصاريح، وطرق البحث عن التصاريح، وخطوات الحصول على التصريح. للسعوديين، وسبل التواصل مع وزارة الحج والعمرة.