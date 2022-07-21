كيفِيْة عمل الحمام المغربي الأصلي بالمنزل مثل صالونات التجميل

طريقة عمل الحمام المغربي الاصلي فِيْ المنزل من الاشياء التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، يتميز الحمام المغربي بفوائده المتعددة للبشرة والجسم حيث يمنح البشرة النضارة واللمعان وينظفها من الشوائب والشوائب. الجلد الميت ويفتح المسام، وهذا هُو سبب استعداد المرأة لعمل حمام خاص بها فِيْ المنزل، ويحتاج الحمام المغربي إلى مجموعة من الأعشاب والزيوت العطرية، بما فِيْ ذلك اللافندر، والبابونج، والياسمين، والقرنفل، وبعض عطرة الورد، هنا التفاصيل فِيْ السطور التالية

كيف تصنع الحمام المغربي الأصلي فِيْ المنزل

فِيْ البداية نستعرض مستلزمات الحمام المغربي

ليفة مغربية.

صابون مغربي.

عصير الليمون.

صابون للجسم.

زيت عطري.

الوحَلْ المغربي أو الوحَلْ السوداني الأبيض أو الوحَلْ العادي.

طريقة تحضير حمام مغربي بالمنزل

أغلق الحمام بإحكام لمنع دخول الهُواء، ثم قم بتشغيل الماء الساخن حتى يتكثف البخار داخل الحمام بشكل كبير.

ابدأ بخلط الصابون العادي بالصابون المغربي بزيت الليمون والقليل من الماء الساخن حتى تحصل على خليط سائل.

املأ حوض الاستحمام بالماء الساخن وانتظر بضع دقائق حتى تفتح مسام الجسم.

ابدئي بوضع الخليط المحضر على الجسم، وإذا كانت بشرتك دهنية، ركزي على الأماكن التي تظهر فِيْها الدهُون.

ثم ضعيه على وجهك مرة واحدة واغسليه ثم مرة أخرى واغسليه بسرعة حتى لا يظهر.

ثم بعد غسل وجهك، اغسلي جسمك بالماء الساخن واستخدمي اللوفة المغربية لفرك جسمك جيدًا باتجاه الأعلى لتنشيط الدورة الدموية فِيْ جسمك وفِيْ حركات دائرية.

ثم دهن الجسم بالطين المغربي أو الطين السوداني الممزوج بماء الورد وإذا كانت بشرتك دهنية ضعي 3 قطرات من زيت الليمون.

اتركي السلايم يجف، ثم اغسلي الجسم جيدًا بالماء فقط، ثم مرري كرة قطنية مبللة بماء الورد على جميع أنحاء الجسم، لتغطية المسام المفتوحة فِيْ الجسم، وإذا كنت تعانين من ظهُور الرؤوس السوداء بالوجه، اضغطي عليها. حسنًا وستتم إزالته تمامًا.

بعد ذلك، مرري كرة قطنية أخرى بزيت الياسمين على الوجه والجسم لتنعيمها.

ضع الحمام المغربي كل ثلاثة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة لتبييض الجسم بعد الحمام المغربي

طين مغربي

الطين الأخضر

عشب البابونج.

اسلقي البابونج بكَمْية قليلة من الماء، ثم صفِيْه واتركيه ليبرد، ثم اخلطي الصلصال مع ماء البابونج واخلطيهما فِيْ عجينة متماسكة، ثم انشري المعجون على بشرتك بفرشاة لتوزيعه. الكَمْية على جميع أجزاء الجلد، ثم امسحي بقطعة قطن تحتوي على ماء الورد أو ماء النعناع للحصول على بشرة أكثر نضارة ونضارة.