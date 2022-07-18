كيفِيْة فتح الموبايل عند نسيان رمز الحماية

يميل الكثير من الأشخاص إلى نسيان رمز الحماية الخاص بالهاتف، خاصةً عند تغييره لفترة قصيرة من الوقت ولا يتذكرون إدخاله مرة أخرى، مما يتسبب فِيْ عدم قدرتهم على إلغاء قفل الهاتف، حيث يمكن للهاتف أن يتعطل أثناء ذلك. مقفلة بكل سهُولة.

كيفِيْة فتح الهاتف المحمول عندما تنسى رمز الحماية

هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها فتح الهاتف، وسيتم تقديم هذه الطرق فِيْ السطور التالية على النحو التالي

افتح الهاتف باستخدام حساب Google

يمكن فك قفل الهاتف من خلال حساب جوجل بكل سهُولة، لأن هُواتف أندرويد مرتبطة بحساب جوجل، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات، على النحو التالي

بعد إدخال رمز الحماية عدة مرات وعدم تمكنك من إدخال الرمز الصحيح، ستتلقى رسالة تسألك

ستحتاج إلى إدخال تفاصيل حساب Google الخاص بك.

أدخل كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك.

تم الضغط على تسجيل الدخول.

انقر فوق أمر إعادة تعيين كلمة مرور هاتف Android الذي يظهر أمامك.

يتم إدخال كلمة مرور جديدة ولكن يجب تذكرها حتى لا تنسى مرة أخرى.

وبذلك يفتح الهاتف بسهُولة وبدون أي مشكلة.

افتح الهاتف عبر إعادة ضبط المصنع

هناك بعض الخطوات التي تسمح لك بإجراء إعادة ضبط المصنع بحيث يمكنك إلغاء قفل الهاتف مرة أخرى، وهذه الخطوات كالتالي

يتم الضغط على الزر لإيقاف تشغيل الجهاز بشكل دائم.

يتم الضغط على زر تشغيل الهاتف أثناء الضغط على زر رفع الصوت.

ستظهر قائمة مع عدد قليل من الخيارات للاختيار من بينها، إعادة ضبط المصنع.

يتم التنقل فِيْ الخيارات الموجودة فِيْ القائمة من خلال زري رفع الصوت وخفضه.

ولكن يجب أن تعلم أنه بمجرد الضغط على إعادة ضبط المصنع، ستحذف جميع البيانات الموجودة على الهاتف.

يفتح الهاتف بسهُولة بعد إعادة تشغيله مرة أخرى.

فِيْ نهاية المقال حول كيفِيْة فتح الهاتف عندما تنسى رمز الحماية، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي ستسمح لك بفتح الهاتف بالطريقة التي تعتقد أنها الأفضل، لأن بعض الأشخاص لا يريدون ذلك تفقد البيانات. على الهاتف، لذا ابق بعيدًا عن إعادة ضبط المصنع.