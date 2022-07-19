تعتبر شركة زين من أكبر شركات الاتصالات فِيْ الوطن العربي وخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتقدم الكثير من الخدمات لعملائها، وكل الناس يتساءلون عن كيفِيْة معرفة رصيد زين قبل انتهاء صلاحيته يمكن أن يتسبب الإنهاء المفاجئ فِيْ حدوث مشكلة كبيرة واستحالة متابعة الأعمال أو التحكَمْ فِيْ الأشخاص المقربين.

كيف تتحقق من رصيد زين الخاص بك

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة الرصيد المتبقي على شريحة زين، بما فِيْ ذلك ما يلي

أدخل رمز الاستعلام عن الرصيد

هناك خطوات معينة يمكن اتباعها للتحقق من الرصيد باستخدام الكود كَمْا هُو موضح أدناه

اطلب # 42 *.

إذا كان لديك بطاقتي SIM فِيْ نفس الهاتف، فأنت بحاجة إلى النقر فوق بطاقة SIM المطلوبة

اكتشف قبل الضغط على الاتصال.

فِيْ غضون ثوانٍ قليلة، ستتلقى رسالة توضح الرصيد المتبقي معك.

وهكذا تم تحديد الرصيد بسهُولة وفِيْ فترة زمنية قصيرة.

تعتبر هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق التي يمكن استخدامها لمعرفة الرصيد.

تسجيل الدخول إلى موقع زين

إذا كنت من عملاء زين يمكنك الدخول إلى الموقع ومعرفة الرصيد المتبقي معك بطريقة بسيطة لأنه من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من الموقع من خلال خطوات بسيطة

الدخول على موقع زين من خلال الموقع الرسمي المملكة العربية السَعُودِيْة.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع زين الإلكتروني عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك وكلمة المرور.

فِيْ حالة عدم وجود حساب على الموقع، يجب عليك إنشاء حساب جديد ثم تسجيل الدخول.

بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية، يتم تحديد أمر الاستعلام عن الرصيد.

ستظهر قائمة بجميع المعلومات التي تريدها حول الرصيد.

فِيْ نهاية المقال كيفِيْة معرفة ميزان زين يمكن التعرف على الميزان بسهُولة من خلال بعض الطرق وعند اختيار طريقة منها يتم اتباع بعض الخطوات التي تم ذكرها فِيْ السطور السابقة بشكل صحيح والباقي تعرف التوازن.