كيف أثار طارق حامد الجدل في أول مران له مع اتحاد جدة “فيديو”

أثار طارق حامد، نجم الزمالك السابق الذي انتقل مؤخرًا إلى اتحاد جدة، جدلًا كبيرًا خلال مشاركته في أول جلسة تدريبية له مع المنتخب السعودي بعد أن نفذ إجراءات الانتقال له هذا الصيف.

طارق حامد غادر الزمالك بعد أن رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء بسبب خلافات مالية، وانتقل لاحقًا إلى نادي اتحاد جدة السعودي بصفقة قيمتها 95 مليون جنيه إسترليني.

طارق حامد يثير الجدل في تدريب الاتحاد

وشهد تدريب اتحاد جدة السعودي تدخلاً عنيفاً من طارق حامد على زميله البرازيلي إيغور كورنادو في إحدى دورات الفريق التدريبية اليوم.

وكاد طارق حامد أن يتسبب في إصابة خطيرة للاعب البرازيلي في تدريب فريق اتحاد جدة وحرمان الفريق منه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

اعتاد طارق حامد على مثل هذه التدخلات العنيفة على اللاعبين منذ تواجده في صفوف الزمالك سواء كان ذلك مع زملائه في التدريبات أو مع المنافسين في المباريات.

أصيب طارق بعض لاعبي الدوري المصري في وقت سابق خلال مباريات الزمالك بسبب أسلوب لعبه العنيف.

بعيدًا عن تدخل طارق حامد (لا أفضله في التدريبات)!

تدفق جوهرة كورنادو في التمرير والتحكم بالكرة مرتفع جدًا 🤙🏽 pic.twitter.com/M0VNgVlMoV

– AliBenSultan (@ AliBenSultan10) 27 يوليو 2022

تفاصيل صفقة طارق حامد مع اتحاد جدة

وكشفت تقارير صحفية أن انتقال طارق حامد إلى صفوف النقابة كلف عميد الخزانة مبلغ 5 ملايين دولار، بمعدل 2.5 مليون دولار سنويا.

وبحسب الاتفاق بين الطرفين فإن قيمة العقد 18،789،000 ريال، ويتقاضى اللاعب 9،394،500 ريال سنويًا، وفي الشهر يستلم طارق حامد 782،875 ريالًا.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن طارق حامد هو الأطول بين اللاعبين المصريين الذين انضموا إلى الأندية السعودية في الفترة الماضية.