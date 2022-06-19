كيف أحجز في قطار الحرمين؟

كيف أحجز قطار الحرمين؟ وهو من الأسئلة الشائعة التي تكررت بشكل لافت على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج. تم افتتاح قطار الحرمين في سبتمبر 2018 ، والذي تم تصنيفه كأحد أسرع القطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل ، مما يسهل الانتقال من مكة إلى المدينة المنورة والعكس ، مروراً بالعديد من المحافظات.

كيف أحجز قطار الحرمين؟

قدمت الحكومة السعودية خدمة حجز تذاكر قطار الحرمين عبر الإنترنت بخطوات بسيطة كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي قطار الحرمين السريع.

يتم اختيار حجز جديد من قائمة حجز تذاكر قطار الحرمين.

يجب عليك تحديد مسار الرحلة واختيار اتجاه واحد أو ذهابًا وإيابًا.

الضغط على أيقونة “من” والتي تشمل محطات الانطلاق والتي تشمل المحطات التالية: مكة المكرمة ، مطار الملك عبد العزيز ، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، المدينة المنورة وغيرها من المحطات.

يجب اختيار محطات الوصول عن طريق الضغط على قائمة “إلى”.

حدد “متى تسافر؟” مجال. من أجل تحديد تاريخ ووقت بدء الرحلة بالقطار.

تعرف على عدد ركاب القطار وحدده بالضغط على قائمة “الضيوف” ، مع مراعاة الضغط

مساحة كرسي متحرك في حال كان المستخدم صاحب الهمم.

لإتمام عملية الحجز بنجاح يجب الضغط على زر البحث.

سجل الكود المرئي في الحقل المخصص له.

سيظهر على الفور جدول بجميع المواعيد المتاحة وفقًا للتاريخ المحدد من قبل المستخدم.

يجب على المستخدم اختيار الوقت المناسب له مع ضرورة تحديد نوع الحصة ثم الضغط على سعر الرحلة لتأكيد الاختيار.

انقر فوق أيقونة “متابعة” لتحديد السيارة بدقة.

أدخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للمسافرين.

اذهب إلى زر القبول ثم انقر على أيقونة الدفع لإكمال عملية الدفع.

يتلقى المستخدم على الفور رسالة نصية على الهاتف المحمول برقم التذكرة والتفاصيل.

في نهاية المقال كيف أحجز قطار الحرمين؟ تم شرح طريقة حجز قطار الحرمين السريع بالتفصيل حتى يتمكن المستخدم من الاستمتاع بهذه الخدمة المتميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية والتي توفر الوقت والجهد.