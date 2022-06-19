كيف أحذف حساب انستا

Instagram هو أحد مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا ومن خلاله يتم مشاركة العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو في جميع المجالات ، ولكن في بعض الحالات يحتاج بعض الأشخاص إلى حذف الحساب نهائيًا ، لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية حذف حساب Insta ، ومن خلال الأسطر التالية ، الطريقة معروفة في كل شيء. يُسَهّل.

كيف يمكنني حذف حساب Instagram؟

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما حذف الحساب ويمكن القيام بكلتا الطريقتين بسهولة.

احذف حساب Instagram باستخدام حذف الرابط

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يتم من خلالها حذف الحساب ، وهذه الخطوات كالتالي:

انتقل من جهاز الهاتف الذكي إلى موقع Instagram عبر متصفح الويب ، عبر الموقع الرسمي.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول.

يتم فتح صفحة جديدة يتم من خلالها حذف حساب انستجرام ، ويتم فتح هذه الصفحة من خلالها حذف حساب instagram

لا يمكن حذف الحساب إلا بعد إدخال سبب الرغبة في الحذف من القائمة التي تظهر بأعلى الصفحة.

بعد ذلك ، يتم إدخال كلمة المرور للصفحة المراد حذفها.

ستظهر كلمة “حذف” بجوار اسم الحساب ، وهنا يتم النقر عليها.

احذف حساب Instagram من الإعدادات

يمكن حذف الحساب من الإعدادات أيضًا باتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

في البداية ، يتم الوصول إلى Instagram من خلال أي متصفح على الإنترنت.

أدخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للحساب المراد حذفه.

تم إدخال كلمة المرور.

وانقر فوق تسجيل الدخول لتسجيل الدخول إلى حسابك على Instagram.

يوجد أمر يسمى “تعليمات” في أسفل الصفحة يمكنك النقر فوقه.

بعد ذلك ، انقر فوق إدارة حسابك ، والذي يتم اختياره من بين العديد من الخيارات.

ستظهر قائمة تختار منها حذف حسابي.

ثم انقر فوق كيف يمكنني حذف حساب Instagram الخاص بي.

انقر فوق حذف صفحة حسابك.

يجب عليك إدخال سبب الرغبة في حذف الحساب.

سيطلب إدخال كلمة مرور.

في النهاية ، انقر فوق أمر حذف حسابي الدائم.

سيتم حذف الحساب بالكامل والصور ومقاطع الفيديو وكل شيء موجود عليه.

في نهاية المقال ، كيف يمكنني حذف حساب Insta ، يمكن اتباع طريقتين مختلفتين ، ولكل طريقة خطواتها الخاصة التي يمكن اتباعها من خلال هذه المقالة بدقة من أجل حذف الحساب نهائيًا وحذف جميع البيانات والصور عليه.