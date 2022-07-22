كيف أحصل على شفايف وردية تجاربكم ، دائماً ما يتم البحث من قبل النساء حول الطرق والتجارب التي تزيد من نسبة الجمال لديهم وذلك لهدف الإعجاب من قبل الطرف الاخر سواء الزوج او الحبيب ، مما يدفع بهم بالبحث عبر مواقع التواصل على الإنترنت حول التجارب التي تتعلق بذلك ومن تلك التجارب التي يتم البحث عنها هي كيف أحصل على شفايف وردية تجاربكم ، تابعوا معنا .

كيف أحصل على شفتي باللون الوردي

هناك العديد من التعليمات التي يجب على النساء والفتيات الالتزام بها حتى تصبح شفاههن ناعمة ووردية، وهذه التعليمات هي

الحرص على إزالة المكياج عن الشفاه والوجه بشكل عام، باستخدام مزيل مكياج مخصص لهذا الغرض، فور انتهاء المناسبة التي دعت لتطبيقه.

احرصي على ترطيب الشفاه دائمًا وحمايتها من الخشونة والتشققات حتى لا يتغير لونها.

تخلص من الجلد الميت في الشقتين بشكل دوري عن طريق تقشيرهما بفرشاة أسنان ناعمة.

استخدم المنتجات المصممة لحماية الشفاه من أشعة الشمس.

ابتعد عن التدخين.

علاج فقر الدم في حالة الإصابة. لأنه يؤدي إلى بهتان لون الشفاه.

كيف أجعل شفتي ممتلئة وناعمة

الطريقة الوحيدة لتضخيم الشفاه بشكل دائم وملحوظ هي إجراء جراحة تجميلية مخصصة لتكبير الشفاه، ولكن أولئك الذين يرغبون في نفخ الشفاه مؤقتًا دون مبالغة يمكنهم اتباع النصائح التالية لملء الشفاه وتنعيمها

افركي الشفاه بزيت القرفة كل ليلة قبل النوم.

افركي الشفاه بزيت النعناع مرتين في اليوم، واحدة بعد الاستيقاظ والأخرى في منتصف النهار.

ممارسة تمارين الشفاه التي تعتمد على شفط الشفاه داخل الفم، ثم إخراجها خارج الفم بشكل متكرر طوال اليوم.

استخدام منتجات نفخ الشفاه مؤقتًا والتي تعتمد على الضغط على الشفاه لتنتفخ.

5 وصفات طبيعية للشفاه الوردية والناعمة

تحلم كل أنثى بجعل شفاهها ناعمة وزهرية، ولمساعدتها على ذلك سنعرض أفضل 5 وصفات طبيعية لتنعيم الشفاه وإمدادها بالأسطر التالية

الوصفة الأولى اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من الجلسرين وضعي المزيج على الشفاه قبل النوم، ثم اغسليها في الصباح بالماء الدافئ.

الوصفة الثانية اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز وامسحي الشفاه بالخليط بقطعة قطن، اتركيها على الشفاه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الدافئ.

الوصفة الثالثة اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من ماء الورد وقسمي المزيج إلى 3 أجزاء. يتم استخدامها لتدليك الشفاه 3 مرات طوال اليوم.

الوصفة الرابعة يتم تنفيذ هذه الوصفة باتباع الخطوات التالية سحق بعض بذور الرمان. أضف 1 ملعقة كبيرة من بذور الرمان المهروسة إلى 5 ملاعق كبيرة من الفازلين. ضعي المزيج في علبة بالثلاجة ودلكي به الشفاه يوميا قبل النوم.

الوصفة الخامسة نخلط ملعقتين من الكركم مع نصف كوب حليب ونخفق المزيج بمضرب كهربائي حتى يتحول خليط الحليب والكركم إلى عجينة. توضع عجينة الحليب والكركم على الشفاه وتترك لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الدافئ.

كيف أرطب شفتي

هناك العديد من النصائح التي يجب على المرأة الالتزام بها لترطيب شفتيها وحمايتها من التشقق والخشونة، وهذه النصائح هي

استخدام الخيار يعمل الخيار كمرطب طبيعي للشفاه إذا تم وضعه عليهما، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تفيد البشرة بشكل عام، لذلك يجب تناول الكثير من الخيار للحفاظ على صحة الشفاه، ومن المستحسن استخدام الخيار الطازج لعمل كمادات للشفاه لترطيبها.

كمادات زيت اللوز يعمل زيت اللوز على تقليل التشققات وترطيب البشرة وتنعيمها، لذلك فهو الزيت المثالي لاستخدامه في عمل كمادات لترطيب الشفاه.

تجنب لعق الشفاه يؤدي اللعق المتكرر للشفتين إلى تشققها. لأن اللعاب يحتوي على مواد تضر بشرة الشفاه الرقيقة، يجب ألا تلعق الشفاه أبدًا لتجنب التشقق والخشونة بمرور الوقت، خاصة مع تقدم العمر.

كريم زبدة الشيا زبدة الشيا هي مرطب طبيعي لذا يفضل استخدامها بوضعها على الشفاه للتخلص من خشونتها.

تناول المكملات الغذائية في كثير من الحالات، تنجم مشاكل بشرة الشفاه عن نقص الفيتامينات، لذلك من المستحسن تناول المكملات الغذائية لتعويض نقص الفيتامينات بعد استشارة الطبيب المختص.

الإكثار من شرب الماء بشكل عام، تعتمد صحة الجلد على كمية الماء التي تدخل الجسم ؛ لأنه العامل الأساسي في ترطيب البشرة، لذلك يجب شرب كمية كبيرة من الماء يومياً.

كيف أحصل على شفاه صغيرة

لا توجد طريقة لتقليل حجم الشفاه إذا كانت كبيرة باستثناء العمليات التجميلية، ولكن من الممكن إخفاء حجم الشفاه وجعلها تبدو أصغر من حجمها الحقيقي باستخدام المكياج باتباع الخطوات التي سنذكرها في الأسطر التالية

قبل البدء في استخدام المكياج على الشفاه، يجب تنظيفها باستخدام مناديل مخصصة لإزالة المكياج أو بقطعة قطن مبللة بالماء.

امسحي الشفاه الجافة بكمية قليلة جدًا من كريم التثبيت باستخدام إسفنجة مكياج.

افرد الشفاه بعيدًا عن بعضها البعض، حتى يجف كريم التثبيت تمامًا، وعادة ما يكون الوقت المناسب ليجف الكريم على الشفاه من 2 إلى 3 دقائق.

ضعي خطًا رفيعًا جدًا من الكونسيلر مشابهًا لدرجة لون البشرة على الخط حول كل من الشفتين من الداخل، ثم امزجه مع الجلد باستخدام أطراف الأصابع.

استخدمي قلم تحديد الشفاه بلون مناسب للجلد وضعي خطًا به على بعد ملليمتر من الخط المصنوع من الكونسيلر داخل الشفاه.

ضعي لون أحمر الشفاه الذي تختاره المرأة بعد الخط المصنوع من الآيلاينر، وستظهر الشفاه أصغر من حجمها الفعلي.

يُنصح بعدم استخدام أحمر الشفاه ذي الألوان الزاهية، ويُنصح بعدم استخدام ملمع الشفاه ؛ لأنها تجعل الشفاه تبدو أكبر من حجمها الحقيقي.

تجربتي في جعل شفتي ناعمة وردية كالأطفال

لقد عانيت لفترة طويلة من بهتان وخشونة شفتي مما جعل حالتي النفسية تزداد سوءًا نتيجة شعوري بأنني قبيحة، لذلك قررت مساعدة النساء والفتيات اللاتي يعانين من تقشر الشفاه ولونها. تم تغييره بإخبارهم بالخطوات التي اتخذتها لمعالجة هذه المشكلة في الأسطر التالية

لقد جربت الكثير من الوصفات المخصصة لتنعيم الشفاه ونفخها، لكن للأسف كانت النتائج مخيبة للآمال للغاية.

تحدثت مع والدتي عن مشكلتي، واقترحت أن أذهب إلى طبيب أمراض جلدية.

كنت متحمسة حقًا لتنفيذ رأيها وذهبت إلى الطبيب، وهناك علمت أن مشاكل شفتي كانت بسبب فقر الدم دون علمي. وأخبرني أيضًا أنه لا مانع من تطبيق وصفات تنعيم الشفاه، ولكن لا يجب الاعتماد عليها ؛ لأن نتائجه بسيطة للغاية وهذا لأنه يهدف إلى الحفاظ على صحة الشفاه وليس معالجتها.

نصحني الطبيب بشرب الكثير من الماء، وكتب لي مجموعة من الأدوية التي يجب أن أتناولها يوميًا، ونفذت بالفعل تعليمات الطبيب، وفي غضون شهر واحد حصلت على شفاه جميلة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كيف أحصل على شفايف وردية تجاربكم ، و تجربتي في جعل شفتي ناعمة وردية كالأطفال ، و كيف أحصل على شفاه صغيرة ، و 5 وصفات طبيعية للشفاه الوردية والناعمة ، وكيفية ترطيب الشفاه .