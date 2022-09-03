كيف أزيل الحبوب من وجهي في يوم، تحدث البثور عند التسبب بانسداد في مسامات البشرة والتي تكون بسبب تراكم الجلد الميّت و مجموعة كبيرة من انواع الزّيوت عليها وغيرها من الأسباب التي تكون السبب الرئيسي للاصابة بها، ومشكلة ظهور الحبوب هي مشكلة منتشرة عند الرجال والنساء .

كيف أزيل البثور من وجهي في يوم

في الحقيقة لا يمكننا الادعاء بأنه يمكن إزالة الحبوب من الوجه في يوم واحد فقط، وننصح من خلال هذا الموضوع بعدم الرد على الشائعات التي تدعي إمكانية حدوث ذلك، ولكن هناك بعض الحلول والطرق السريعة التي تساعد للوصول لنتيجة ممتازة في التخلص من هذه الحبوب.

وهناك بعض الأقوال التي روجت لها بعض النجوم، منها وضع كمية من معجون الأسنان على بشرة الجلد قبل النوم، ثم تناول قطعة مناديل ورقية مبللة بالماء، ووضعها فوق معجون الأسنان وتركها حتى الصباح.

ثم توضع منشفة مبللة بالماء على الجلد في الصباح ثم يشطف الوجه للتخلص من الحبوب. كما نسمع عن إمكانية إخفاء حبوب الوجه باستخدام المكياج، لكنها طريقة مؤقتة وغير دائمة ولا تساعد في إزالة الحبوب نهائياً من الجلد.

كما أنها تسبب بعض تلف الجلد إذا تم استخدامها بشكل مفرط، أو تسبب التهابات للبشرة الحساسة، خاصة عند استخدام منتجات منخفضة التكلفة وتحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، ومن هنا سنراجع عددًا من الطرق الطبيعية التي لها دور في الإزالة حبوب من الوجه بشكل طبيعي وسريع. يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

إزالة بثور الوجه بالطريقة الطبيعية

في ضوء ذكر كيفية إزالة البثور من وجهي في يوم واحد، نؤكد أنه من الممكن إزالة البثور من الوجه بالطرق الطبيعية، وبالتالي ضمان عدم تعرضها للعديد من المشاكل الناتجة عن المنتجات الأخرى، بما في ذلك التالية

قناع الشوفان والليمون

وهي من الطرق السريعة لإزالة البثور من الوجه بسرعة كبيرة، لكن لا ننصح باستخدامها للبشرة الحساسة، ويتم تحضيرها على النحو التالي

المكونات المستخدمة

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

2 ملاعق كبيرة من الشوفان ووظيفتها للمساعدة في التقشير.

كيف تستعمل

اخلطي الشوفان والليمون جيدًا في وعاء.

يوضع المزيج على مناطق حب الشباب بالوجه ويترك لمدة ثلث ساعة.

يشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر.

ماسك الزبادي وخشب الصندل اليوناني

تشتهر هذه الوصفة بنتائجها السريعة في إزالة البثور من الوجه، ويتم ذلك على النحو التالي

المكونات المستخدمة

2 ملاعق كبيرة من خشب الصندل المطحون وظيفته تقشير الحبوب لكن لا يستخدم في حالة البشرة الحساسة.

2 ملاعق كبيرة من الزبادي اليوناني.

كيف تستعمل

اخلطي الزبادي مع خشب الصندل حتى تمتزج جيدًا.

يمد الخليط فوق مناطق حب الشباب على الجلد مع التدليك لعدة دقائق.

تترك المكونات لحوالي 20 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء جيداً للتخلص من بقايا الوصفة.

قناع القرفة والعسل

وهو ماسك مناسب للبشرة الدهنية، ويتم تحضيره كالتالي

المكونات المستخدمة

2 ملاعق كبيرة من القرفة.

2 ملاعق كبيرة من العسل ولها خصائص مطهرة للبشرة.

كيف تستعد

يتم خلط جميع المكونات معًا جيدًا.

يتم تطبيقه بالكامل على الجلد مع مناطق الحبوب، ويتركه لمدة ثلث ساعة.

ثم اغسل الجلد بالماء الفاتر.

ونلاحظ أن هذه الوصفة لا ينبغي أن تستخدم للبشرة الحساسة لاحتوائها على القرفة.

قناع زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي

هي وصفة سريعة للتخلص من بثور الوجه، ولتحضيرها يجب إحضار المكونات التالية

المكونات المستخدمة

ملعقة من الحمص المطحون معروف بخصائصه الرائعة في التقشير.

12 قطرة من زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي لخصائصهما المطهرة والمرطبة.

كيف تستعمل

نخلط الحمص المطحون مع مجموعة الزيوت السابقة.

يوضع الخليط على المناطق المصابة بالبثور ويفرك لعدة دقائق.

اتركي المكونات لمدة ثلث ساعة على البشرة قبل غسلها بالماء للحصول على الفوائد المرجوة.

نصائح لمنع البثور والبثور

أعددنا لك قائمة بعدد من النصائح المفيدة لحماية الوجه من البثور والبثور، ومنها ما يلي

يجب الحرص على تنظيف البشرة يومياً باستخدام المستحضر المناسب حتى لا تتراكم الأوساخ والزيوت عليها، وهو العامل الأساسي في حدوث البثور والبثور.

استخدام التقشير الطبيعي لتقشير البشرة، وذلك لقدرتها على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتفتيح المسام للمساعدة في إزالة الزيوت والدهون منها.

– الخضوع للحمامات البخارية لفتح مسام الجلد مرة في الأسبوع، وبانتظام، وخاصة لمن لديهم بشرة دهنية، للمساعدة في التخلص من دهونها بشكل أسرع.

استخدم الواقي من الشمس عند الخروج في أشعة الشمس الحارة والضارة على الوجه، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البثور والبثور.

دهن سيروم يحتوي على فيتامين سي لقدرته وفعاليته في التخلص من حب الشباب والوقاية من العديد من مشاكل البشرة الأخرى.

استخدام ربطة الشعر لإبعادها عن الوجه، فعندما تلامس خصلات الشعر الوجه قد يتسبب في انتشار الحبوب ؛ لاحتوائها على بعض الأوساخ والزيوت.

الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الضرورية للعناية بالبشرة، مع الحرص على تجنب تلك التي تحتوي على الدهون والزيوت لأنها تزيد من معدلات الحبوب الجلدية.

الاهتمام بتناول كميات كافية من الماء يومياً لقدرة الماء على تخليص الجسم من السموم والمساهمة في ترطيب البشرة بشكل طبيعي وفعال.

إزالة البثور من الوجه بالأدوية

هناك بعض أنواع العقاقير الطبية التي يمكن وصفها لتقليل حجم مسام الجلد وبالتالي تعمل على منع ظهور البثور والحبوب وخاصة للبشرة الدهنية مما يساعد على عدم انتشار هذه الحبوب إلى مناطق الجلد. الوجه بالكامل بما في ذلك الريتينويدات الموضعية التي تحتوي على فيتامين أ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدامه بدون وصفة طبية من الطبيب، بالإضافة إلى حمض الساليسيليك الذي يسمى حمض الساليسيليك، وهما دواءان لهما تأثيرات فعالة في التخلص من بثور الوجه.

الأضرار الناجمة عن استخدام منتجات إزالة الحبوب في السوق

هناك بعض الأضرار الناتجة عن استخدام منتجات إزالة حب الشباب للوجه المنتشرة في الأسواق وفي العديد من المصادر غير الموثوقة، منها ما يلي

يسبب التهاب الجلد.

نقل الحبوب إلى الوجه بالكامل.

تسبب تصبغ الجلد عند استخدام هذه العلاجات لفترات طويلة.

احمرار وتهيج الجلد.

الإصابة بمشكلة حبّ الشّباب التي تكون بسبب الاختلاف في الهرمونات، خاصةً في وقت مرحلة المراهقة، أو مباشرة قبل الدورة الشهرية، إذ أنّ الهرمونات تنشط الغدد الدّهنية في فتحات البشرة لإنتاج مجموعة كبيرة من الدّهون.