كيف أعرف أن الحساب موثق من وزارة التجارة، سؤال مهم طرحه مجموعة كبيرة من التجار ورجال الاعمال في المملكة العربية السعودية يهدف إلى التأكد من اعتماد وزارة التجارة على حساباتهم من خلال منصة التواصل الاجتماعي المشهورة والتي اسستها الوزارة لزيادة الموثوقية على المتاجر ورفع مستوى التطور العملي.

كيف اعرف ان الحساب مصدق من وزارة التجارة

أصدرت وزارة التجارة السعودية إمكانية معرفة الحسابات الموثقة بطريقة مبسطة من خلال عدة طرق، بعضها من خلال رمز السجل التجاري، وبعضها من خلال المنصة المعروفة.

كما أشادت بضرورة توثيق الحساب لدى وزارة التجارة، من خلال بعض الأساليب البسيطة، سواء من منصة معروفة، أو إنشاء سجل تجاري خاص والحصول على تراخيص للمتاجر الإلكترونية.

حيث أن الشراء من المتجر الموثق من قبل وزارة التجارة هو من الأمور التي توفر الأمان للعميل، وتقلل من محاولات الاحتيال، فيما يلي إجابة السؤال كيف أعرف أن الحساب موثق من قبل وزارة التجارة. تفاصيل التجارة

كيفية معرفة مصادقة الحساب من خلال رمز السجل التجاري

أعلنت وزارة التجارة السعودية، عن إمكانية التحقق من مصادقة السجل الإلكتروني إلكترونيًا، من خلال كود السجل التجاري، حيث يمكنك التحقق من مصادقة الحساب بالملاحظات التالية

يجب أن يكون الحساب مسجلاً لدى وزارة التجارة السعودية عن طريق تسجيل القيد إلكترونيًا.

في حالة توثيق السجل التجاري يظهر السجل التجاري من خلال الحساب أو المنصة.

يظهر السجل التجاري كرمز QR، مما يؤكد أن الحساب موثق بالفعل من قبل وزارة التجارة.

يمكن لهذا الرمز عرض جميع البيانات المتعلقة بالسجل التجاري أو المتجر الإلكتروني مباشرة، مما يساهم في مصلحة العميل.

يجب أن يحتوي رمز السجل التجاري على بيانات حكومية، مثل ترخيص وعضوية الغرفة التجارية، بالإضافة إلى شهادة الزكاة وأية أمور ذات صلة.

كيف اعرف ان الحساب مصدق من وزارة التجارة من منصة معروفة

معروف من المنصات الموثوقة المعتمدة من وزارة التجارة السعودية والتي تساهم في التحقق من صحة الحساب من عدمه.

1- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة معارف، ويمكنك الوصول إليه مباشرة بالضغط عليه.

2- ابحث عن اسم الحساب أو المتجر الذي تشك في ارتباطه بالوزارة.

3- اضغط على زر البحث Search.

4- إذا ظهر الحساب بجانبه بشعار ذهبي ووجدت أنه يحمل تصنيفات أعلى من 10، في هذه الحالة يكون المتجر معتمدًا بالفعل من وزارة التجارة السعودية.

5- في حالة عدم توثيق المتجر أو الحساب من قبل وزارة التجارة السعودية، في هذه الحالة لن يظهر في زر البحث من البداية.

كيفية توثيق حساب بوزارة التجارة

بعد تحديد إجابة السؤال كيف أعرف أن الحساب موثق من قبل وزارة التجارة، سنناقش طرق توثيق الحساب مع وزارة التجارة السعودية، في حال كنت تبحث عن حسابك الخاص ووجدت أنها غير موثقة، وتتمثل هذه الطرق في الفقرات التالية

1- التحقق من الحساب بالتسجيل في المنصة المعروفة

من الطرق التي تساهم في توثيق الحساب في وزارة التجارة بشكل سريع وسهل، التسجيل في منصة معروف من خلال بعض الخطوات البسيطة، حتى لو لم يكن لديك أي حساب مقدمًا، وهذه الخطوات كالتالي

1- ادخل إلى الموقع الرسمي للمنصة المعروفة، ويمكنك الذهاب إليها مباشرة بالضغط عليها.

2- اضغط على زر إنشاء حساب في أعلى يسار الصفحة.

3- الموافقة على شروط وأحكام سياسة الموقع.

4- اضغط على زر التالي.

5- سيوجهك الموقع إلى صفحة إنشاء الحساب على موقع الوطني.

6- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

7- اضغط على زر تسجيل الدخول.

8- قم بتأكيد الرسالة النصية لتسجيل الدخول.

أدخل البيانات الخاصة بحسابك الخاص والمتجرك ليتم توثيقه.

انقر فوق زر إرسال الطلب.

في حال كان لديك سجل تجاري سابق، ستحصل على شهادة ذهبية من منصة معروف، وهي إحدى الخطوات الإضافية التي تؤكد مصادقة حسابك على منصة معروف من قبل وزارة التجارة في المملكة.

2- توثيق الحساب عن طريق إنشاء سجل تجاري إلكتروني

من بين الطرق الأخرى التي تساهم في توثيق حسابك في وزارة التجارة، إنشاء سجل إلكتروني تجاري خاص بك على الموقع الرسمي، باتباع الخطوات البسيطة التالية

1- ادخل على الموقع الرسمي لوزارة التجارة السعودية، وللذهاب إليه مباشرة اضغط.

2- يجب عليك تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية الخاص بك.

3- أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

4- أعد كتابة الصورة التي تظهر أمامك.

5- اضغط على زر Enter.

6- في حالة عدم ملاءمة هذه الطريقة، قم بالتسجيل من خلال منصة الوصول الوطنية الموحدة.

7- اضغط على السجلات التجارية.

8- الضغط على زر “إصدار سجل تجاري”.

9- عليك اختيار الاسم التجاري المناسب لك.

10- إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال إصدار السجل التجاري.

11- اختر النشاط الخاص من المستويات الثلاثة الموضحة مع مراعاة أنه لا يمكن اختيار أكثر من نشاط في المستويات الأولى.

12- اضغط على تقديم الطلب.

13- ستصلك رسالة نصية بقيمة فاتورتك.

14- يجب سداد الفاتورة من خلال خدمة سداد.

15- بمجرد دفع الفاتورة يتم إصدار السجل التجاري الخاص بك ويمكنك طباعته إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فرع وزارة التجارة.

3- توثيق الحساب من خلال تراخيص المصادقة على المتجر الإلكتروني

من بين الطرق التي تساهم في مصادقة حسابك بسرعة، المصادقة عليه بإصدار تراخيص المصادقة للمتاجر الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لخدمة إصدار تراخيص المصادقة للمتاجر الإلكترونية ووزارة التجارة، ويمكنك الذهاب إلى الصفحة مباشرة بالضغط.

2- قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح حتى لا تتأخر الموافقة على طلب التوثيق وهي رقم الهاتف، رقم السجل التجاري، وصف خدمات الحساب، الإمكانيات الإدارية المتاحة، معالجة البيانات. سياسة التعامل مع السياسة والشكاوى والأشياء الأخرى المتعلقة بحساب الأعمال.

3- أعد كتابة رمز التحقق الموضح أمامك في الصورة.

4- يتم التواصل بشأن تقديم طلب المصادقة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

5- انقر فوق الزر Agree to Terms.

6- اضغط على زر إرسال.

تكمن ضرورة منصة معروف بالنسبة لمجموعة كبيرة من رجال الاعمال في الاستطاعة على مراجعة حسابات أصحاب الشركات المسجلة بالخدمة ، وعرض الكثير من المنصات والحسابات المملوكة لرجال الاعمال في مجموعة كبيرة من الشبكات الاجتماعية .