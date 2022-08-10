كيف أعرف أن جهازي مخترق، يُعتبر نقص نسبة الشحن التي تكون في البطارية بشكل صادم وسريع من الاشارات التي قد تدل على اختراق الجهاز الخاص بالشخص، حيث قد يسبب اختراق الجهاز إلى تسجيل بعض الفعاليات التي تتمّ عبر الهاتف من كل الامور، ثمّ نقلها إلى جهات التي تكون قد اخترقت الجهاز لغرض التجسس، الأمر الذي يسبب إلى ارتفاع نسبة استهلاك البطارية ونفاذها بشكل سريع وظاهر من الطاقة.

كيف أعرف ما إذا كان جهازي قد تعرض للاختراق

التطور التكنولوجي الذي أصبح من اهتمامات العالم في العصر الحالي جعل هناك العديد من البرامج التي تسمح باختراق أي جهاز آخر، سواء كان شخص تعرفه أم لا، وهذا يجعلك عرضة للعديد من المخاطر التي لا يمكن إرفاقها أو تم تعديله، وهذا يجعل الكثير من الناس يتساءلون كيف أعرف أن جهازي قد تم اختراقه، والإجابة هي

1- لاحظ أن الهاتف أصبح بطيئًا بشكل مفاجئ

يعتاد الجميع على سرعة هاتفه، وهذا يجعله قادرًا على استخدام جهازه جيدًا، حتى يتمكن من القيام بالمهام التي يريدها، ولكن إذا لاحظت أن هاتفك أصبح أبطأ من ذي قبل، ويزيد من بطئه تدريجيًا.

يشير هذا إلى أن شخصًا آخر يتحكم في هاتفك عن بُعد، مما يتسبب في إبطاء استخدامكما للجهاز، ويتم تحديد ذلك بشكل أكثر وضوحًا إذا كنت تستخدم الإنترنت.

2- رؤية الجهاز يقوم بإرسال واستقبال البيانات دون تدخل منك

من أكثر الأشياء التي تجيب عليك حول السؤال كيف أعرف أن جهازي قد تم اختراقه هو أنك ترى جهازك يرسل الرسائل ويستقبلها دون أن تكون قد كتبت أيًا من هذه الرسائل، وفي ذلك الوقت يجب أن تتجنب فتح الرسائل بحيث لا يلاحظ المخترق أنك كشفته وتغير كلمة المرور أو يسرق بياناتك قبل قفل الجهاز.

3- هناك تطبيقات غريبة مثبتة على الهاتف

يستخدم المتسللون تطبيقات تساعدهم في اختراق البيانات الموجودة على هاتفك والتي يصعب عليهم الوصول إليها بالطريقة العادية، وحقيقة وصول المخترق إلى جهازك، فهذا يشير إلى إمكانية إزالة التطبيقات وتثبيتها.

4- نفاد طاقة البطارية بسرعة

لكل جهاز سواء كان جهاز كمبيوتر أو هاتف، هناك بطارية، وهذه البطارية لها عمر افتراضي، مما يقلل من كفاءتها مع زيادة فترة استخدام الهاتف، ولكن هذا يحدث بشكل تدريجي. بسرعة، فإنه يشير إلى أن جهازك قد تم اختراقه.

5- ترتفع درجة حرارة الجهاز فجأة

عندما تبحث عن إجابة لسؤال كيف أعرف أن جهازي قد تعرض للاختراق، فإن درجة حرارة المؤشر الخاص بك تساعدك على اكتشاف ما إذا كان جهازك قد تعرض للاختراق أم لا، كما أن ملاحظتك لدرجة حرارة الجهاز ترتفع فجأة دون استخدامها لوقت قصير. منذ وقت طويل، يجعلك تتأكد من أنه تم اختراقه.

وذلك لأن البرامج التي يقوم المتسلل بتنزيلها على جهازك، حتى تتمكن من مراقبتك، تسحب شحنات كهربائية من البطارية، مما يجعل الجهاز يسخن.

6- تظهر النوافذ المنبثقة والإعلانات

عند استخدامك للجهاز وفجأة تظهر نافذة أو إعلان فهذا يدل على أن جهازك مخترق حيث أن هذه المشكلة تسبب إزعاجًا كبيرًا لمستخدم الجهاز مما يعيق وصوله إلى أي شيء يريده. ترتبط هذه الإعلانات والنوافذ ببرامج التجسس التي قام المتسلل بتنزيلها.

7- زيادة مطالبة الجهاز بضبط كلمة المرور

إن وجود عدة برامج على الجهاز، بعضها يتطلب إعادة تعيين كلمة المرور، مثل Facebook و Instagram وغيرها، يجعل هاتفك المخترق يرسل إليك رسائل مستمرة لإعادة تعيين كلمة المرور، مما يسمح للمتسلل بسرقتها، وبالتالي الاستيلاء عليها الحساب الخاص بك.

8- الثغرات التي تجعلك تدرك أن جهازك مخترق

هناك بعض الثغرات التي تجعلك تكشف عن مسألة اختراق جهازك، والتي يجب الانتباه إليها، حتى تتمكن من الإجابة عن كيفية معرفتي بأن جهازي قد تم اختراقه، وهذه الثغرات هي كالتالي

ملاحظة صوت غريب أثناء التحدث على الهاتف، مما يجعلك تتأكد من اختراق شبكة هاتفك، وأن شخصًا ما يتجسس على مكالماتك الشخصية.

لاحظ أنه في بعض الأحيان يتم تشغيل الهاتف من تلقاء نفسه، أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز فجأة أثناء استخدامه.

تجد صعوبة في تنشيط بعض التطبيقات على جهازك.

قد تلاحظ رسالة تفيد بأنه قد تم الخصم من بطاقة الائتمان، على الرغم من أنك لم تشتري أي شيء.

ملاحظة تتغير طريقة عرض بعض مواقع الويب التي تستخدمها بشكل متكرر.

الظهور المفاجئ لموقع به محتوى سيء أثناء تشغيل الجهاز.

تنقطع الخدمة التي تستخدمها على الهاتف، مع فقدان إشارة البث.

مخاطر اختراق جهازك

عليك أن تكتشف بسرعة اختراق جهازك، وذلك لتجنب التعرض لمخاطر كبيرة قد تتسبب في خسارة كبيرة لك، حيث تتمثل هذه المخاطر في الآتي

سرقة الصور الخاصة والمستندات المهمة.

إذا كنت مهتمًا بتسجيل معلومات حول حسابك المصرفي أو معلومات أخرى على هاتفك، فيمكن للمتسلل سرقة أموالك من الحساب المصرفي.

تحدث إلى أصدقائك وأحبائك على لسانك.

أبلغ المتسلل برسائلك النصية.

سجل المكالمات التي تجريها، والتي تشكل تهديدًا لخصوصيتك.

التطبيقات التي تساعد على حماية جهازك من القرصنة

قم بتنزيل تطبيق على هاتفك لديه القدرة على التحكم في البرامج المخترقة، فمن المهم الإجابة عن كيفية معرفتي بأن جهازي قد تم اختراقه، في حال قمت بتنزيل تطبيق موثوق منه واستخدمه الكثيرون، ويتم عرض هذه التطبيقات كالآتي

تطبيق Avast وهو من أشهر التطبيقات التي تساعد على حماية جهازك، وذلك بإزالة أي تطبيق لبرامج القرصنة مباشرة، وهذا يساعد في حل مشكلة الاختراق قبل وصول المخترق إلى بياناتك الشخصية، ومن أجل تنزيل هذا التطبيق، انقر .

تطبيق Malwarebytes من أفضل التطبيقات التي تنظف الجهاز من أي اختراق أو فيروسات، ويمكن تنزيل التطبيق منه، حفاظًا على جهازك وحماية بياناتك.

نصائح لحماية جهازك من القرصنة

للحفاظ على أمان بياناتك، يجب عليك اتباع بعض النصائح التي تساعدك على تجنب تعرض جهازك للاختراق، مما قد يسبب لك مخاطر كبيرة يصعب عليك التحكم فيها والتخلص منها، وهذه النصائح هي كالتالي

الامتناع عن تنزيل أي تطبيق غير موثوق منه.

يجب تنزيل التطبيق من المتجر الرسمي للهاتف، لأنه يحتوي فقط على تطبيقات آمنة، ويرفض تنزيل أي مقال يمكن لأي شخص اختراقك منه.

الامتناع عن النقر فوق أي رابط غير موثوق به، وللكشف عن ذلك، تظهر روابط آمنة بجوار علامة القفل، مما يدل على حماية الموقع لهذا الرابط من أي اختراق، وهذا يجعلك مطمئنًا إلى أن جهازك لن يتم اختراقه.

يجب التأكد من أن شبكة الإنترنت التلقائية التي تستخدمها على الهاتف آمنة، لأن هناك بعض شبكات Wi-Fi غير الآمنة التي يضع المتسلل فيها فيروسات، حتى يتمكن من اختراق أي هاتف يتصل بالإنترنت به، وفي معظم الحالات تكون هذه الشبكات Wi-Fi بدون كلمة مرور

لحماية الجهاز اللوحي او الحاسب الالي من معضلة الاختراق يُفضّل أن يراقب الانسان جهازه بانتظام إذا لاحظ اي امارات او إشارات أو بعضاً منها، حيث ينصح المختصون في هذا المجال بمحاولة الاستعلام عن مصدرها الذي قد يكون سببا في اختراق الجهاز أو عن سبب آخر مثل وجود فيروس في الهاتف.