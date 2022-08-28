كيف أعرف فقر الدم من اليد، حتى يستطيع الانسان المعرفة ما إن كان يشتكي من فقر دم أو لا دون الحاجة إلى اختبار فحوص طبية، من المستطاع القيام بذلك عبر العديد من الاختبارات التي تجرى في المنزل الخاصة بفحص حالة فقر الدم، وتتمثل هذه الفحوص في تنزيل برنامج (HemaApp) للهواتف الذكية.

كيف اعرف فقر الدم في اليد

يعتبر فقر الدم مشكلة صحية خطيرة، حيث يتسبب في العديد من الأعراض المصاحبة التي لها تأثير واضح، وهو علامة على الإصابة بالعدوى، كما أن الرعاية الطبية اللازمة مطلوبة من أجل حلها وعدم تفاقم الحالة إلى الأسوأ.

من بين الأعراض الشائعة لفقر الدم الشعور المستمر بالبرودة في اليدين أو القدمين. إنه أمر طبيعي، ولكن إذا كان مبالغًا فيه فهذه علامة على أن الأكسجين لا يصل إلى الأطراف بكميات كافية.

يعد فقر الدم ونقص الحديد من الأسباب التي تسبب صعوبة في نقل الأكسجين إلى باقي الجسم، بالإضافة إلى أن من بين الأعراض المصاحبة لفقر الدم والتي تظهر على اليدين شحوب الجلد واصفراره.

أي يمكن معرفة فقر الدم من اليد بظهور ثلاث علامات هي الشحوب والبرد الشديد والضعف، وهذا هو إجابة سؤالك، كيف أعرف فقر الدم من اليد بسهولة.

كيف تتحقق من فقر الدم من الأظافر

لاستكمال الإجابة على سؤال كيف أعرف فقر الدم من اليد، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن معرفة مشكلة فقر الدم من خلال ملاحظة شكل الأظافر. غالبًا ما تكون الأظافر التي تتميز بهشاشة وضعف ناتجة عن فقر الدم ونقص الحديد في الجسم.

تتميز الأظافر الهشة بأنها أظافر يمكن أن تتشقق أو تتكسر بسهولة، وتسمى هذه الحالة “koilonychias”. في المراحل المتقدمة من فقر الدم، يمكن ملاحظة انخفاض الظفر مع ارتفاع الجزء الأبيض تحته.

بحيث تشكل دائرة أكبر من ذي قبل، ومشكلة ظهور الأظافر بهذا الشكل وهشاشة، من الآثار الجانبية الشائعة بنسبة تصل إلى 5٪ بين حالات الأنيميا ومشكلة الأنيميا، وتظهر بشكل ملحوظ في الحالات الشديدة. .

أعراض فقر الدم بدون تحليل

بعد معرفة إجابة السؤال كيف أعرف فقر الدم من اليد، ننتقل إلى عرض بعض المختلفة التي تشير إلى مشكلة فقر الدم. يمكن أن تظهر غالبًا بجانب أعراض اليد، والتي تتمثل في النقاط التالية

1 الشعور بالتعب بسبب فقر الدم

من بين الآثار الجانبية الشائعة لفقر الدم وفقر الدم، الشعور المستمر بالتعب غير المعتاد، والشعور بالتعب بعد إكمال بعض المهام أو المهام الروتينية.

إن انخفاض نسبة الحديد في الجسم سيقلل من إفراز بروتين “الهيموجلوبين” في الجسم، مما يؤدي بدوره إلى نقص الأكسجين في جميع أجزاء الجسم، وبالتالي يشعر المريض بالتعب.

2 ـ شحوب الوجه بسبب فقر الدم

لا تظهر علامة الشحوب على جلد اليدين فقط، بل قد تظهر على الوجه أيضًا، حيث يتميز المصابون بمشكلة فقر الدم بشحوب الوجه ولون الجلد الأصفر، وتكون الجفون السفلية للعين شاحب، وهو نتيجة لانخفاض نسبة “الهيموجلوبين” في الدم.

يقلل نقص الحديد من كريات الدم الحمراء في الجسم مما يجعل المريض يظهر بلون جلد غير صحي أو طبيعي، ولا يقتصر على الوجه فقط، فقد يظهر على اللثة والشفتين والأظافر ومناطق أخرى من الجسم.

3- الصداع والدوخة من أعراض فقر الدم

من التي قد تصاحب شحوب اليدين الناتج عن فقر الدم، حيث أن نقص الحديد غالبا ما يسبب الصداع، والذي يظهر في كثير من الأحيان عند النساء أكثر من الرجال، وما زالت الأبحاث الطبية لم تحدد السبب الدقيق للصداع.

ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من الصداع يمكن أن يكون سببها نقص الهيموجلوبين والحديد في الدم، مما يجعل من الصعب على الأكسجين الوصول إلى الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى تضخم الأوعية الدموية، مما يسبب الضغط والصداع.

4- تلف الشعر بسبب فقر الدم

يساعد الحديد على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم مما يجعل الجسم بصحة جيدة، ويعزز شكل الجلد والأظافر وكذلك الشعر، حيث أن وصول نسبة الأكسجين اللازمة للشعر يساعد في نمو الشعر طبيعياً، وبالتالي فإن نقصه يسبب الجفاف والضعف بشكل عام. مما يؤدي إلى ظهور مشكلة التساقط في الغالب.

5- ضيق التنفس بسبب فقر الدم

من الأعراض المزعجة التي يسببها نقص الهيموجلوبين في الدم ضيق التنفس الذي يظهر بسبب نقص الأكسجين الذي يصل إلى جميع أجزاء الجسم مما يجعل العضلات غير قادرة على أداء نشاطها الطبيعي بسبب نقصه. .

6 – خفقان القلب بسبب فقر الدم

يعد خفقان القلب أحد أعراض فقر الدم الذي يمكن أن يظهر بجانب شحوب وبرودة اليد، حيث يتناقص بروتين خلايا الدم الحمراء “الهيموجلوبين” بسبب فقر الدم، مما يجعل القلب يعمل أكثر فأكثر من أجل حمل الأكسجين. لجميع أجزاء الجسم. .

عوامل خطر فقر الدم

هنا نتناول جانباً مهماً يتعلق بالإجابة على سؤال كيف أعرف فقر الدم من اليد، والمتمثل في العوامل التي تشير إلى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم بنسبة كبيرة، والتي تتمثل في النقاط التالية

يعد سوء التغذية من أكثر العوامل التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم، حيث أن نقص الفيتامينات أو الحديد يقلل من نسبة الحديد في الجسم، مما يقلل من نسبة الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم.

في حالة اضطرابات الأمعاء، قد تزداد احتمالية الإصابة بفقر الدم، حيث أن الأمعاء هي المسؤولة عن امتصاص الحديد في الجسم، والمشكلة في ذلك تسبب ضعف نسبة الحديد في الجسم.

تعد الدورة الشهرية من أسباب فقر الدم لدى النساء، خاصة أثناء فترة الخصوبة، حيث تفقد المرأة كمية كبيرة من الدم، مما يقلل نسبة الحديد في الجسم أثناء الحيض.

يعتبر الحمل من العوامل التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم والذي ينتج عن حاجة المرأة خلال تلك الفترة إلى نسبة أكبر من الحديد لتعزيز صحتها وصحة الجنين.

إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بفقر الدم، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، لأنه مرض يمكن أن ينتقل وراثيًا.

تعد الإصابة بمشاكل في الكلى أو القلب أو الكبد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يسبب مشكلة فقر الدم.

تشخيص فقر الدم

في حالة ظهور أي من الأعراض المذكورة أعلاه، أو لوحظ تغيرات على اليد، من الضروري إجراء فحوصات طبية تساهم في التأكد من وجود مشكلة فقر الدم من عدمه والتي تتمثل في تحليل الدم الهيموجلوبين الذي يظهر نسبة الهيموجلوبين في الجسم، وفيما يلي النسب الطبيعية للتحليل

يتراوح مستوى الهيموجلوبين الطبيعي للرجال من 13.5 إلى 17.5 جم / ديسيلتر.

يتراوح مستوى الهيموجلوبين الطبيعي عند النساء من 12 إلى 15.5 جم / ديسيلتر.

نصائح لأعراض فقر الدم

بعد معرفة إجابة السؤال كيف أعرف فقر الدم من اليد، ننتقل إلى تقديم بعض النقاط الإرشادية التي تساهم في الحد من الأعراض المؤلمة لفقر الدم، وتعزيز صحة الجسم ومظهره، وهذه الأمور ممثلة في الأسطر التالية

من المهم الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، وذلك للتعويض عن فقدان الحديد في الجسم، مثل السبانخ والبنجر ولحم البقر والعدس والحبوب والخضروات الورقية والبقوليات.

يمكن أن يساهم تناول مكملات الحديد في علاج مشكلة نقص الحديد في الجسم، وبالتالي تقليل أعراض فقر الدم.

يساعد تناول العصائر الخضراء الطازجة على إمداد الجسم بالكمية اللازمة من الحديد، مثل عصير الجرجير.

يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، مثل منتجات فول الصويا واللحوم ومنتجات الألبان.

إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل عصائر الحمضيات والطماطم والبطيخ والبروكلي يمكن أن يعزز محتوى الحديد في الجسم، حيث يساعد فيتامين سي على زيادة امتصاص الحديد في الجسم.

من المستطاع اكتشاف حالة فقر الدم من إصابة الانسان بفقر الدم أو الأنيميا من اليد عندما يكون هناك إحساس مرتفع بالبرودة في اليد والأطراف، والسبب في تلك البرودة هو قلة كمية كريات الدم الحمراء في الجسم؛ ومن ثم تخفف من نسبة الأكسجين .