كيف أعرف ماء الجنين من الإفرازات، إذا كانت السيدة الحامل قد مرت ثلاث أسابيع أو أكثر على موعد انجابها، فقد تكون في خطر واسع للإصابة بهذا المشكلة لأنه بعد 42 أسبوعًا من حالة الحمل، يقل بنزول نسبة السوائل بمقدار النصف، من المستطاع أن يحدث تقليل السائل الأمنيوسي بسبب مجموعة كبيرة من العوامل.

كيف اعرف ماء الجنين من الافرازات

هناك بعض السوائل التي تغطي الجنين داخل رحم الأم لتوفير الحماية والأمان له والنمو بشكل صحيح، وعندما يقترب موعد الولادة في الأشهر الأخيرة من الحمل ويكون الجنين جاهزًا للخروج، تسمى هذه السوائل السائل الأمنيوسي. أو يبدأ ماء الرأس بالتسرب تدريجياً حتى يتمكن الطفل من النزول.

ومع ذلك، أحيانًا لا تتمكن المرأة من تحديد ما إذا كان السائل مرتبطًا بماء الجنين أم أنه مجرد إفرازات طبيعية، لذلك سنقدم لك أهم طرق التفريق بين السائل الأمنيوسي والإفرازات، وذلك من خلال ما يلي

1- متى يتسرب السائل

يمكننا الرد على سؤال حديثنا حول كيفية معرفة ماء الجنين من الإفرازات عبر التوقيت، فهو العامل الأهم الذي يمكن الاعتماد عليه، حيث تستمر هذه السوائل مع الأم من الأشهر الأولى من الحمل حتى تاريخ الولادة، ولكن في البداية تكون بكميات قليلة، وعندما يقترب الجنين من النزول، يزداد تسربه وتتكثف كتلته ليصبح مخاطيًا سميكًا.

يرجع تسرب ماء الجنين في فترات الحمل الأخيرة، وتحديداً منذ بداية الشهر التاسع، إلى تمدد الرحم بسبب ضغط الجنين عليه حتى يتمكن من النزول. يميز بينهما من خلال توقيت المظهر والشدة.

2- الاختلاف في تدفق الإفرازات

سنواصل معكم إجابة كيف أعرف ماء الجنين من الإفرازات. من المعروف أن الإفرازات تتسرب إلى خارج الجسم بفضل مستويات الهرمونات سواء كانت مرتفعة أو منخفضة أو معتدلة، لذا فهي تختلف وليس لها قواعد ثابتة.

أما ماء الجنين فهو كبير نسبته شبيهة بدم الحيض من حيث الكمية، ويمكن للمرأة أن تشعر أنه يتسرب منه، على عكس الإفرازات التي لا تشعر بها أحياناً بالتسرب مما يمهد الطريق للجنين. الاستعداد للخروج مما يؤدي إلى الشعور بالألم في المنطقة السفلية. من البطن، مع حركة الجنين داخل الرحم يمكن للأم أن تلاحظها وتشعر بها.

3- لون ورائحة السوائل

لا يزال هناك إطار للنقاش حول كيفية معرفة ماء الجنين من الإفرازات. وهناك دلالة أخرى تدل على التمييز بين ماء الجنين والإفرازات المهبلية، حيث أن الإفرازات التي تتسرب من المرأة الحامل غالباً ما يكون لها رائحة كريهة، بالإضافة إلى أن لون الإفرازات يميل إلى اللون الأصفر. في بعض الأحيان، أبيض أو بني.

أما ماء الجنين، فيتميز عن الإفرازات أو السوائل الأخرى، في أنه ليس له رائحة كريهة وهو سائل شفاف لا يميز لونًا معينًا، وأحيانًا يميل إلى اللون الأصفر الباهت، لذلك يمكن للمرأة أن تتعرف عليها وتفرق بينها وبين الإفرازات الطبيعية.

أشكال نزول السائل الأمنيوسي

بعد أن عرفنا إجابة السؤال كيف أعرف ماء الجنين من الإفرازات، نحتاج إلى إلقاء الضوء على أشكال السائل الأمنيوسي، وهي كالتالي

1- تقطير السائل

يمكن أن ينزل السائل الأمنيوسي على شكل قطرات تشبه دم الحيض أو قطرات البول، وتزداد هذه القطرات مع اقتراب موعد الولادة حتى التدفق الكامل، مما يدل على نزول الجنين من رحم الأم.

2- بين التقطير والتدفق

يتسرب ماء الجنين من رحم الأم تارة من الجريان وأحياناً من التنقيط، أو يقال إنه يتسرب على شكل قطرات متدفقة.

3- تدفق السائل

يتدفق السائل الأمنيوسي من رحم الأم، وتحديداً في الفترات الأخيرة من الشهر التاسع، حيث تشعر المرأة بسوائل تتسرب من فتحة المهبل، وتحديداً أثناء الوقوف، حيث يكون التسرب مشابهاً للتدفق بسكب الماء تدريجياً.

أسباب تسرب الماء من الجنين

بعد أن تناولنا إجابة السؤال كيف أعرف ماء الجنين من الإفرازات، يجدر بالذكر معرفة أسباب دخول الماء إلى الرأس، حيث يبدأ هذا السائل بالنزول بمجرد تاريخ خروج الجنين. اقتراب الولادة، ولكن هناك بعض الحالات التي يتسرب فيها هذا السائل غير الولادة، وذلك للأسباب التالية

مع اقتراب موعد الولادة، يستعد الجنين للخروج بالضغط على الرحم، مما يؤدي إلى نزول الماء في الرأس.

يمكن أن يتسرب ماء الجنين في حالة تعاطي المخدرات أو الكحول أو المواد التي تسبب تدهورًا عامًا في حالته الصحية.

إذا كان الحمل في طفلين، أي توأمان، يتمدد الرحم ويزداد الضغط، مما يؤدي إلى تسرب الماء من الجنين.

إذا كانت الأم قد أجهضت من قبل، أو ولد الجنين قبل إتمامه.

للفئة العمرية عامل رئيسي في نزول الماء في الرأس، وذلك خلال عمر الأم إذا كانت أقل من عشرين سنة أو أكثر من أربعين سنة.

الإصابات التي تسبب ضغطًا على منطقة البطن، مثل تقلصات الأعصاب والعضلات.

عدم انتظام ضغط الدم أو اضطراب سكر الدم.

أمراض الجهاز التنفسي والجهاز البولي بشكل عام.

نصائح لمتابعة عندما يخرج الماء من الرأس

هناك بعض التعليمات التي يجب القيام بها بمجرد خروج ماء الجنين أو السائل الأمنيوسي وهي كالتالي

التواصل مع الطبيب المختص لإجراء الفحوصات والتحاليل قبل تحديد تاريخ الميلاد.

عدم ممارسة الجنس.

في حالة الالتهابات المهبلية التي تساعد على زيادة نزول الماء في الرأس يجب علاجها بسرعة.

احصل على قسط كافٍ من الراحة.

تتعرض السيدة الحامل خلال مدة الحمل لنوبات من الخوف والتوتر، فتجد مجموعة ليس بقليل من السيدات الحوامل يرغبن في معرفة الاختلاف بين ماء الجنين وماء الإفرازات، ومجموعة أخرى تبحث عن سبب هبوط ماء الجنين.