كيف أعرف نوع اللقاح في صحتي، يستطيع اي مواطن أو المقيم الذهاب الى البرنامج ومعرفة نوع اللقاح الذي سيتناوله، سواء للجرعة الأولى أو الثانية، ووقوع اختيار على نوع اللقاح الذي يرغب باستخدامه، ويتمكن الراغبين في تلقّي الجرعة الأولى من تطعيم “كوفيد 19” اختيار التطعيم الذي يرغب بتلقّيه.

كيف اعرف نوع اللقاح في صحتي

أصدرت وزارة الصحة السعودية تطبيق صحتي لمساعدة المواطنين على الاهتمام بصحتهم ومتابعتهم بشكل مستمر للحصول على كافة المعلومات والخدمات الصحية التي يتم توفيرها في جميع المراكز الصحية في المملكة العربية السعودية.

كما تم إطلاق آخر تحديث من تطبيق صحتي ليسهل على المواطن معرفة نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في كل مركز صحي لفيروس كورونا وتسهيل حجز موعد لإجراء الفحص لفيروس كورونا كوفيد 19 او لتلقي اللقاح.

حيث يرغب الكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين في معرفة نوع اللقاح الذي تقدمه المراكز الصحية لأخذ اللقاح المناسب للوقاية من فيروس كورونا، ويمكن لمستخدمي تطبيق صحتي اختيار نوع اللقاح.

بالإضافة إلى إمكانية معرفة نوع اللقاح الذي سيتم تناوله في الجرعة الثانية من اللقاح، يمكن لمستخدمي تطبيق Sehaty الحصول على نوعين مختلفين من اللقاح في الجرعة الأولى والثانية، حيث أثبتت وزارة الصحة السعودية فاعلية خلط نوعين من اللقاح.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إمكانية أخذ مواطن سعودي أو مقيم في السعودية نوعين مختلفين من لقاح فيروس كورونا، مما يساعد في الحصول على النتيجة الفعالة للتصدي للفيروس، وفيما يلي يوضح كيف أعرف نوع اللقاح. لقاح في صحتي

قم بتنزيل تطبيق صحتي من. انقر فوق التطبيق بعد اكتمال التنزيل. قم بإنشاء حساب من أجل الوصول إلى التطبيق. ستظهر كلمة “لقاح كورونا”، اضغط عليها. اضغط على كلمة “تقرير طبي”. سوف يدخل التطبيق إلى صفحة أخرى. سترى الآن جميع المعلومات التي تحتاجها للقاح من حيث النوع والجرعات الأولى والثانية.

كيف يمكنني حجز موعد لتلقي التطعيم

أصدرت وزارة الصحة السعودية قرارا بضرورة حجز مواطني المملكة العربية السعودية موعدا لتلقي التطعيم، وصدر هذا القرار من أجل التسهيل على المواطنين، حيث يأخذ كل مواطن اللقاح في الوقت الذي يليه. يناسبه ولا يفرض عليه.

أصدرت المملكة هذا القرار لمنع الازدحام في المراكز الصحية من خلال توفير اللقاح لعدد معين من المواطنين خلال يوم واحد. بعد أن عرفنا كيفية معرفة نوع اللقاح في صحتي، نشرح في الخطوات التالية كيفية حجز موعد لتلقي اللقاح

قم بتنزيل تطبيق صحتي من. انقر فوق التطبيق بعد اكتمال التنزيل. قم بإنشاء حساب من أجل الوصول إلى التطبيق. ستظهر كلمة “لقاح كورونا”، اضغط عليها. اختر جدول لقاح كورونا. تظهر معلومات وإرشادات اللقاح أمامك. ثم يطلب منك التطبيق وضع بياناتك. ستظهر أمامك قائمة بالمراكز الصحية وبيانات اللقاحات الخاصة بهذه المراكز. عليك أن تختار المركز الصحي الذي تريده. يجب إدخال التاريخ المناسب لتلقي التطعيم. يجب اختيار الجرعة الأولى أو الثانية. في النهاية، سترى تأكيدًا للموعد.

خدمة طباعة شهادة التطعيم

قدمت وزارة الصحة السعودية خدمة طباعة شهادة تلقي لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، وهذه الخدمة مقدمة خصيصاً لمتلقي لقاح كورونا الراغبين في الحصول على شهادة تلقي التطعيم من أجل السفر للخارج، و في النقاط التالية نشرح خطوات طباعة الشهادة

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. تظهر كلمة “لقاح كورونا” أمامك، اضغط عليها. تظهر أمامك كلمة “تقرير طبي للقاح فيروس كورونا”، اضغط عليها. انقر فوق تقرير الجهاز. تتم طباعة شهادة اللقاح باختيار نسخة مطبوعة. يحصل المستخدم على شهادة تطعيم لقاح كورونا.

خدمات تطبيقات صحتي

أصدرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تطبيق صحتي بهدف مساعدة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في متابعة كافة المعلومات المتعلقة بالأمراض التي يعانون منها، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، ومن بين تلك الخدمات ما يلي ما يلي

احجز موعدًا لاختبار كوفيد 19.

حجز اللقاح والموعد المناسب لتلقي التطعيم.

تقديم خدمة متميزة لمرضى السكر. تسهل هذه الخدمة على المريض قياس نسبة السكر في الدم من خلال بعض الوصلات التي ترتبط بشكل خاص بجهاز iPhone.

يوفر تطبيق My Health للمستخدم خدمة الاستشارة عن بعد لأولئك الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المراكز الصحية.

تقديم خدمة مميزة لمرضى السمنة من خلال متابعة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم عن طريق قياس اللياقة عبر M7 و M8 + وهذه الميزة متوفرة على هواتف الايفون فقط.

راقب ساعات نوم المستخدم من أجل الحصول على قسط كافٍ من النوم، واحرص على عدم زيادة ساعات نوم المستخدم.

البحث عن الدواء الذي يحتاجه المريض ومعرفة الصيدلية التي يوجد بها هذا الدواء.

حجز موعد في المراكز الصحية للأمراض المختلفة.

يحتفظ تطبيق My Health بنتائج الفحوصات التي يتم إجراؤها من خلاله لمساعدة المستخدم في الحصول عليها عند الذهاب إلى طبيب أو مستشفى آخر.

مراقبة النشاط البدني للمستخدم من أجل زيادة اللياقة البدنية للمستخدم.

قم بتنزيل تطبيق صحتي

أصدرت وزارة الصحة السعودية تطبيقًا صحيًا في جميع متاجر هواتف آيفون وأندرويد الذكية لمساعدة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق، ويمكن الوصول إلى التطبيق من خلال الروابط التالية

قم بتنزيل التطبيق على هاتف Android الخاص بك من.

قم بتنزيل التطبيق على iPhone من.

موقع تطبيق الصحة السعودية للحصول على جميع المعلومات والخدمات الخاصة من.

ولقد قال وكيل وزارة الصحة النائب للصحة التطعيمية الدكتور عبد الله عسيري، أن السعودية انهت مرحلة السيطرة السريعة للوفيات والحالات القاسية، وذلك بتغطية ٧٠٪ من الكبار بجرعة أولى ولله الحمد وهذه كله بجهود المملكة العربية السعودية.